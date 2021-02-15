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Dünya Irak'ın kuzeyi karıştı! ABD üssüne saldırdılar
Dünya

Irak'ın kuzeyi karıştı! ABD üssüne saldırdılar

Irak'ın kuzeyinde ABD ve İran arasında dolaylı bir savaş yaşanıyor. İran destekli milis gruplar ABD ordusuna ait Al-Harir üssüne füze saldırısı düzenledi.

Yeniakit Publisher
2021-02-15 22:31:00 - 2021-02-15 22:45:22

İran destekli milis grupların, ABD ordusuna ait Al-Harir üssüne füze saldırısı düzenlendi. Bölgeden alevler yükseldi.

ABD Başkonsolosluğu'nun da hedef alındığı saldırıda, konsolosluk binasında olağan üstü hal ilan edildi. ABD Başkonsolosluğu civarına 5 füzenin isabet ettiği ve  2 sivilin yaralandığı açıklandı. Erbil Havalimanı çevresinde şiddetli bir patlama meydana geldiği belirtildi. 

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