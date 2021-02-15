Irak'ın kuzeyi karıştı! ABD üssüne saldırdılar
Irak'ın kuzeyinde ABD ve İran arasında dolaylı bir savaş yaşanıyor. İran destekli milis gruplar ABD ordusuna ait Al-Harir üssüne füze saldırısı düzenledi.
İran destekli milis grupların, ABD ordusuna ait Al-Harir üssüne füze saldırısı düzenlendi. Bölgeden alevler yükseldi.
ABD Başkonsolosluğu'nun da hedef alındığı saldırıda, konsolosluk binasında olağan üstü hal ilan edildi. ABD Başkonsolosluğu civarına 5 füzenin isabet ettiği ve 2 sivilin yaralandığı açıklandı. Erbil Havalimanı çevresinde şiddetli bir patlama meydana geldiği belirtildi.