Irak'ın Erbil kentinde Mevlit Kandili idrak edildi

ERBİL (AA) - Irak'ın Erbil kentinde, Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrif ettiği gece olan Mevlit Kandili idrak edildi.



Yüzlerce vatandaş, Mevlit Kandili'ni kutlamak için tarihi Erbil Kalesi ve çarşısı önünde bir araya geldi.



Kutlama merasiminde Kürdistan Kur'an Okuma Derneği mensupları, Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirdi. Alanda bulunan birçok esnaf da vatandaşlara tatlı ve yemek dağıttı.

Kutlamalar sırasında Erbil Hava Sporları Kulübü de gökyüzünde paraşütle bir gösteri düzenledi.



Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında daha önce toplu yemek, tatlı dağıtımı, toplu eylemler yasaklanmıştı ancak Mevlit Kandili kutlamalarında bu önlemlere uyulmadığı görüldü.



IKBY, Mevlit Kandili'nin idrak edildiği günü resmi tatil ilan etmişti.

