Irak'ın Duhok kentinde gaz patlaması: 4 ölü, 26 yaralı

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Hemen e-Devlet'e girip kontrol edin! Bunu yapmayan, sonra ağlamasın

Aman dolandırıcıların tuzağına düşmeyin. E-Devlet’teki tapu ile ilgili çok küçük ama bir o kadar da önemli bir detay ortaya çıktı. Uzmanlar,..