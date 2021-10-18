Irak'ı kan gölüne çeviren ABD eski Dışişleri Bakanı Colin Powell, öldü!

ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Colin Powell, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ölüm haberini, 84 yaşındaki Powell'ın ailesi verdi. Powell, ABD'nin ilk siyahi dışişleri bakanı olarak kayıtlara geçmişti.

Ailenin açıklamasında, "Colin Powell, koronavirüs komplikasyonları nedeniyle bu sabah yaşamını yitirdi. Olağanüstü ve sevgi dolu bir koca, baba, büyükbaba ve büyük bir Amerikalı'yı kaybettik." denildi.

Körfez Savaşı ve Irak'ın işgali sırasında görev yaptı

1989-1993 yılları arasında ABD genelkurmay başkanı olan Powell'ın görevi sırasında Körfez Savaşı yaşandı.

Powell, Irak işgali sırasında ise 2001-2005 yılları arasında ABD'nin ilk siyahi dışişleri bakanı olarak görev yaptı.

İşgalde ABD halkını yanıtmakla suçlandı

ABD, kitle imha silahları bahanesiyle Irak'ı 2003 yılında işgal etti. Eski siyasetçi Powell, ülkesinin işgaline uluslararası destek sağlamaya çalıştığı bir dönemde ABD halkını yanıtmakla suçlanıyordu. Aynı yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda uzun bir konuşma yapan Powell, kanıt olduğunu iddia ettiği birtakım unsurlar öne sürmüştü.

Kitle imha silahı yalanı

Colin Powell, işgalin başlangıcından bir yıl sonra yaptığı açıklamada, Irak'ta kitle imha silahları bulunduğu konusunda ABD istihbaratının yanıldığını kabul etmiş, "İstihbaratımız, kitle imha silahları konusunda bariz şekilde hata yapmış." ifadesini kullanmıştı.

Powell'ın siyasi geçmişi

Powell, 1987'den 1989'a kadar eski Başkan Ronald Reagan'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görev yaptı. Ardından George H. W. Bush döneminde Genelkurmay Başkanı pozisyonunda bulundu.

2001 yılında eski Başkan George Bush'un Dışişleri Bakanı olarak atandığında, ABD tarihinde bu rolü üstlenen ilk siyahi kişi oldu.

Aynı zamanda ülke tarihindeki en yüksek rütbeli siyahi yetkili olarak kayıtlara geçti.