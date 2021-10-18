  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Irak'ı kan gölüne çeviren ABD eski Dışişleri Bakanı Colin Powell, öldü!
Dünya

Irak'ı kan gölüne çeviren ABD eski Dışişleri Bakanı Colin Powell, öldü!

Irak'ı kan gölüne çeviren ABD'nin ilk siyahi dışişleri bakanı Colin Powell, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-10-18 16:34:00 - 2021-10-18 16:37:50
Irak'ı kan gölüne çeviren ABD eski Dışişleri Bakanı Colin Powell, öldü!

ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Colin Powell, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ölüm haberini, 84 yaşındaki Powell'ın ailesi verdi. Powell, ABD'nin ilk siyahi dışişleri bakanı olarak kayıtlara geçmişti.

Ailenin açıklamasında, "Colin Powell, koronavirüs komplikasyonları nedeniyle bu sabah yaşamını yitirdi. Olağanüstü ve sevgi dolu bir koca, baba, büyükbaba ve büyük bir Amerikalı'yı kaybettik." denildi.

Körfez Savaşı ve Irak'ın işgali sırasında görev yaptı

1989-1993 yılları arasında ABD genelkurmay başkanı olan Powell'ın görevi sırasında Körfez Savaşı yaşandı.

Powell, Irak işgali sırasında ise 2001-2005 yılları arasında ABD'nin ilk siyahi dışişleri bakanı olarak görev yaptı.

İşgalde ABD halkını yanıtmakla suçlandı

ABD, kitle imha silahları bahanesiyle Irak'ı 2003 yılında işgal etti. Eski siyasetçi Powell, ülkesinin işgaline uluslararası destek sağlamaya çalıştığı bir dönemde ABD halkını yanıtmakla suçlanıyordu. Aynı yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda uzun bir konuşma yapan Powell, kanıt olduğunu iddia ettiği birtakım unsurlar öne sürmüştü.

Kitle imha silahı yalanı

Colin Powell, işgalin başlangıcından bir yıl sonra yaptığı açıklamada, Irak'ta kitle imha silahları bulunduğu konusunda ABD istihbaratının yanıldığını kabul etmiş, "İstihbaratımız, kitle imha silahları konusunda bariz şekilde hata yapmış." ifadesini kullanmıştı.

Powell'ın siyasi geçmişi

Powell, 1987'den 1989'a kadar eski Başkan Ronald Reagan'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görev yaptı. Ardından George H. W. Bush döneminde Genelkurmay Başkanı pozisyonunda bulundu.

2001 yılında eski Başkan George Bush'un Dışişleri Bakanı olarak atandığında, ABD tarihinde bu rolü üstlenen ilk siyahi kişi oldu.
Aynı zamanda ülke tarihindeki en yüksek rütbeli siyahi yetkili olarak kayıtlara geçti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bill Gates'in kızı imam nikahıyla evlendi
Dünya

Bill Gates'in kızı imam nikahıyla evlendi

İş adamı Bill Gates’in kızı Jennifer Gates, Mısırlı Müslüman Nayel Nassar ile dünya evine girdi. İki isim önce imam nikahı, ardından resmi n..
Gündem

"Bu zamana kadarki en büyüğü olacak" deyip duyurdu! ABD'den Türkiye'ye karşı skandal hamle

ABD, Yunanistan'ın Türk sınırına yakın Dedeağaç bölgesinde askeri sevkiyat hazırlığında. ABD'nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt "Kasım ayı..
Kılıçdaroğlu'na kötü haber! Erdoğan harekete geçti
Gündem

Kılıçdaroğlu'na kötü haber! Erdoğan harekete geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'siyasi cinayetler' iddialarına ilişkin Ankara Cum..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay