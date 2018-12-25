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Irak'ı ayağa kaldıran olay! Saddam'ın posterini taşıyan öğrenciler okuldan atıldı

Irak'taki bir üniversitede, Saddam Hüseyin'in resmini taşıyan öğrencilerin okuldan atıldığı öğrenildi.

25 Aralık 2018 Salı 17:55
Irak'ı ayağa kaldıran olay! Saddam'ın posterini taşıyan öğrenciler okuldan atıldı

Irak Anbar Üniversitesinin kampüsünde Saddam Hüseyin'in resmini taşıyan öğrencilerin okuldan atıldığı bildirildi.

Irak'ın Ramadi şehrinde bulunan Anbar Üniversitesinde pazar günü öğrencilerin Saddam Hüseyin’in resmini taşıması ülke gündemine oturdu.

Öğrencilerin Saadam’ı destekleyen sloganlar atarak kutlama yapması üzerine Rektörlük harekete geçti. Rektörlük 3 öğrencinin, kampüste Saddam Hüseyin'in resmini taşıdıkları için okuldan atıldığını bildirdi.

Saddam'ın partisi yasaklandı

Irak'ı 23 yıl yöneten Saddam Hüseyin, 2003 yılında Amerikan askerleri tarafından yakalandıktan sonra 2006'da idam edilmişti. Irak, Saddam'ın Baas Partisini 2016'da yasaklamıştı.

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Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 17:55
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