Irak'ı ayağa kaldıran olay! Saddam'ın posterini taşıyan öğrenciler okuldan atıldı
Irak'taki bir üniversitede, Saddam Hüseyin'in resmini taşıyan öğrencilerin okuldan atıldığı öğrenildi.25 Aralık 2018 Salı 17:55
Irak Anbar Üniversitesinin kampüsünde Saddam Hüseyin'in resmini taşıyan öğrencilerin okuldan atıldığı bildirildi.
Irak'ın Ramadi şehrinde bulunan Anbar Üniversitesinde pazar günü öğrencilerin Saddam Hüseyin’in resmini taşıması ülke gündemine oturdu.
Öğrencilerin Saadam’ı destekleyen sloganlar atarak kutlama yapması üzerine Rektörlük harekete geçti. Rektörlük 3 öğrencinin, kampüste Saddam Hüseyin'in resmini taşıdıkları için okuldan atıldığını bildirdi.
Saddam'ın partisi yasaklandı
Irak'ı 23 yıl yöneten Saddam Hüseyin, 2003 yılında Amerikan askerleri tarafından yakalandıktan sonra 2006'da idam edilmişti. Irak, Saddam'ın Baas Partisini 2016'da yasaklamıştı.
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