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Irak'a operasyon! 3 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine yönelik hava harekatında bölücü terör örgütü mensubu 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

26 Ağustos 2018 Pazar 09:15
Irak'a operasyon! 3 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine yönelik hava harekatında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

GENELKURMAY TWİTTER'DAN DUYURDU

Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından Irak'ın kuzeyine bugün düzenlenen hava harekatına ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatıyla silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 09:15
  1. Terörle Mücadele
  2. Kuzey Irak
  3. Genelkurmay

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