Irak'a operasyon! 3 terörist öldürüldü
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine yönelik hava harekatında bölücü terör örgütü mensubu 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.26 Ağustos 2018 Pazar 09:15
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine yönelik hava harekatında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
GENELKURMAY TWİTTER'DAN DUYURDU
Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından Irak'ın kuzeyine bugün düzenlenen hava harekatına ilişkin bilgi verildi.
Buna göre, Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatıyla silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
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