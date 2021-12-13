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Dünya Irak yönetimi, Belarus’tan 3 bin 556 kişinin ülkeye geri getirildiğini açıkladı
Dünya

Irak yönetimi, Belarus’tan 3 bin 556 kişinin ülkeye geri getirildiğini açıkladı

Irak Dışişleri Bakanlığı, Belarus’tan 3 bin 556 kişinin ülkeye geri getirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 03:06:00 -
Irak yönetimi, Belarus’tan 3 bin 556 kişinin ülkeye geri getirildiğini açıkladı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet Sahhaf, yerel medyaya yaptığı açıklamada, “Şu ana kadar 3 bin 556 kişiyi Belarus’tan Irak’a geri getirdik. Pasaportunu kaybeden 383 kişi için de geçici pasaport temin ettik.” dedi.

Sahhaf, 3 gün önceki açıklamasında da Belarus’tan 417 Iraklının ülkeye geri getirildiğini duyurmuştu. Irak’taki olumsuz yaşam koşulları nedeniyle çok sayıda kişi, daha iyi bir yaşam hayaliyle yaz aylarından beri Avrupa’ya gitmek için Belarus sınırında zor şartlarda bekliyor.

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