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Aktüel

Irak ve İran arasındaki 2 sınır kapısı yeniden açıldı

Irak ile İran arasında korona virüsü nedeniyle kapatılan 2 sınır kapısının yeniden ticarete açıldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 14:33:07 -
Irak ve İran arasındaki 2 sınır kapısı yeniden açıldı

Irak ile İran arasında korona virüsü nedeniyle kapatılan 2 sınır kapısının yeniden ticarete açıldığı bildirildi.


İran’ın batısındaki Kirmanşah eyaleti Ekonomi Koordinasyon Müdürü Behzat Babahani, korona virüs salgının yayılmasının ardından yaklaşık 2 aydır kapalı olan Irak ile 2 sınır kapsının yeniden ticarete açıldığını söyledi. Irak ile 371 Kilometre uzunluğunda sınırı olan Kirmanşah eyaletinin 5 sınır kapısına sahip olduğunu belirten Babahani, Şuşmi ve Şeyh Sile sınır kapılarının sağlık kuralları çerçevesinde açıldığını ve ticarete başlandığını duyurdu.


Irak - İran sınır kapıları Mart ayının başında korona virüsü nedeniyle kapatılmıştı.

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