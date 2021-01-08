Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilcisi Mehmet Tütüncü: Köşeye sıkışan PKK, Telafer'de Türkmenleri hedef alıyor
yeniaikit.com.tr "Ülke Gündemi" programına konuk olan Irak Türkmen Cephesi (ITC) Türkiye Temsilcisi Mehmet Tütüncü, "PKK terör örgütü Irak'taki varlığını sürdürüyor. Köşeye sıkışan örgüt Telafer'de Türkmenleri hedef alıyor ve insanlarımızı şehit ediyor. Anavatan Türkiye olmasaydı Irak'ta Türkmenler olarak mücadele veremezdik." dedi.
MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Türkiye Temsilcisi Mehmet Tütüncü, Amerika’da yaşanan kaos ve dehşet görüntülerini canlı yayında değerlendirdi. PKK'nın Irak'taki varlığına ilişkin de konuşan Tütüncü, ""PKK terör örgütü Irak'taki varlığını sürdürüyor. Köşeye sıkışan örgüt Telafer'de Türkmenleri hedef alıyor ve insanlarımızı şehit ediyor. Anavatan Türkiye olmasaydı Irak'ta Türkmenler olarak mücadele veremezdik." dedi.
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