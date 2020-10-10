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Aktüel Irak Türkmen Cephesi, Bağdat ve Erbil arasındaki Sincar anlaşmasında tüm tarafların yer almasını istedi
Aktüel

Irak Türkmen Cephesi, Bağdat ve Erbil arasındaki Sincar anlaşmasında tüm tarafların yer almasını istedi

Yeniakit Publisher
2020-10-10 23:58:58 -
Irak Türkmen Cephesi, Bağdat ve Erbil arasındaki Sincar anlaşmasında tüm tarafların yer almasını istedi

KERKÜK (AA) - Irak Türkmen Cephesi, Musul'un Sincar ilçesindeki sorunların çözümü için Irak hükümeti ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasındaki anlaşmada tüm tarafların (Arap, Kürt ve Türkmen) yer alması gerektiğini belirtti.

Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sincar'da güvenlik, yönetim ve hizmet konularındaki sorunların çözümü amacıyla Bağdat ve Erbil yönetimleri arasında varılan anlaşmaya Musul'daki tüm tarafların katılması gerektiği ifade edildi.

Söz konusu anlaşmanın ayrıntılarının ortaya konulması gerektiği vurgulanan açıklamada, Irak merkezi hükümetine bağlı olan Musul'daki tüm yönetim ve güvenlik yetkilerinin de Bağdat'ın uhdesinde olması gerektiği bildirildi.

Açıklamada, Irak Anayasası'na aykırı PKK terör örgütünün varlığına Sincar ilçesinde de son verilmesi gerektiği vurgulanarak, terör saldırılarından dolayı ilçeyi terk etmek zorunda kalan halkın evlerine geri dönmesi için teşvik edilmesi ve ilçede imar çalışmaları başlatılması istendi.

- Bağdat'tan Sincar için anlaşma hamlesi

Irak'ta Başbakan Mustafa el-Kazımi'nin himayesinde, merkezi yönetimin Sincar'da güçlendirilmesi ve yabancı grupların gücünün kırılması için dün anlaşma yapıldığı duyurulmuştu.

Irak Başbakanlık Sözcüsü Ahmed Molla Talal, "Başbakan Kazımi'nin himayesinde, Sincar'da hükümetin kontrolünü güçlendirmek ve dışarıdan gelen grupların (terör örgütü PKK) gücünü kırmak için idari ve güvenlik açısından tarihi bir anlaşma yapıldı." ifadesini kullanmıştı.

Yapılan anlaşma gereğince IKBY ile birlikte Sincar'da yerinden edilenlerin evlerine geri dönmesi ve bölgenin yeniden imarı için çalışılacağı kaydedilmişti.

Sincar, Erbil ile Bağdat arasındaki statüsü tartışmalı bölgelerden biri olarak biliniyor. IKBY ve Ezidiler, sık sık terör örgütü PKK'nın bölgedeki varlığından duydukları rahatsızlığı ifade ediyor. Peşmerge güçleri, Kasım 2015'te Sincar ilçe merkezi ve çevresini terör örgütü DEAŞ'tan geri almıştı. Ardından Irak merkezi hükümetine bağlı güçler, Ekim 2017'de Sincar'a konuşlanmış ve Peşmerge de çekilmek zorunda kalmıştı.


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