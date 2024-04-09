Irak, Türkiye'ye günde 350 bin varil petrol ihraç edecek
Irak Petrol Bakanı Yardımcısı, "Kerkük-Ceyhan petrol boru hattının ay sonuna kadar faaliyetlerine başlaması bekleniyor." dedi.
Irak Petrol Bakanı Yardımcısı, "Kerkük-Ceyhan petrol boru hattının ay sonuna kadar faaliyetlerine başlaması bekleniyor." dedi.
Irak Petrol Bakanlığı Madencilik İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Basım Muhammed Khızeyr "Nisan ayı sonundan itibaren Türkiye'ye günde 350 bin varil petrol ihraç edebilecek petrol boru hattının onarımına başlandı" dedi.
Çalışmalar çerçevesinde depolama tesisleri ile pompalama istasyonunun tamamlandığını belirten Iraklı bakan yardımcısı, "Boru hattının bu ay sonuna kadar faaliyetlerine başlaması ve yeniden petrol akışına hazır hâle gelmesi bekleniyor." ifadelerini kullandı.
960 kilometrelik Kerkük-Ceyhan boru hattından yapılan petrol sevkiyatı, DAİŞ'in Musul'u ele geçirmesi sonucu durdurulmuştu.
10 yılı aşkın süredir kesintiye uğrayan petrol ihraç boru hattı, şehrin yeniden ele geçirilmesinin ardından onarıldı.
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Hat Kerkük'ten başlayıp Riyaz'a, ardından Bêci'ye, Ninova Ovası'na oradan Zaho Pêşxabur üzerinden Türkiye'ye geçiyor.
Boru hattının günde 350 bin varil petrol ihraç edebileceği, bu miktarın zamanla bir milyon varile ulaşabileceği dile getirildi. (İLKHA)