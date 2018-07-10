0553 313 94 23

Irak sınırında kirli oyun! O bölgeyi PKK'ya bıraktılar

Irak ordusunun, Musul vilayetine bağlı Sincar ilçesinin güneyi ile Irak-Suriye sınırından çekilerek yerini Haşdi Şabi ve terör örgütü PKK'ya bıraktığı iddia edildi.

10 Temmuz 2018 Salı 12:46
Irak sınırında kirli oyun! O bölgeyi PKK'ya bıraktılar

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Duhok kentinde ikamet eden Sincar Kaymakamı Mehma Halil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ordu güçlerinin ilçenin güneyi ile birlikte Irak-Suriye sınırından çekildiğini, yerine Haşdi Şabi ve PKK'lı unsurların yeniden konuşlandığını ileri sürdü.

Ordu güçlerinin bölgeden çekilmesinin yeni krizlere kapı aralayacağını söyleyen Halil, Haşdi Şabi ve PKK'nın bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyeceği uyarısında bulundu.

Halil, terör örgütü PKK'nın, dış güçlerin emellerini yerine getirmek için ısrarla bölgede varlık göstermek istediğini belirterek, "PKK Sincar'dan çekilme niyetinde değil. PKK, Irak-Suriye sınırındaki bölgeleri militanları için bir güzergah ve illegal ticaret yapmak için kullanıyor." dedi.

ORDU GÜÇLERİNİN İRAN'IN TALEBİ ÜZERİNE SİNCAR'DAN ÇEKİLDİĞİ İDDİASI

Musul vilayetindeki Arap Aşiretleri Sözcüsü Mezahim Ahmed el-Huveyt ise ordu güçlerinin İran'ın talebi üzerinde Sincar'dan çekilip yerini PKK ve Haşdi Şabi'ye bıraktığını iddia etti.

Huveyt, ordu güçlerinin bölgeden çekilme sürecinin birkaç gün önce başladığını aktardı.

SİNCAR'DA GÜÇ DENGESİ

Irak-Suriye sınırına çok yakın bir mesafede yer alıp Ezidilerin çoğunlukta yaşadığı Sincar'da, önemli stratejik konumundan ötürü ABD'li askeri danışmanlar ile Irak ordusu yer alıyordu. ABD'li askerler, kısa bir süre önce Irak-Suriye sınırında ulaşıp, tüm sınır şeridini kontrol altına almayı hedefledikleri belirtilmişti.

Söz konusu güçlerin yanı sıra, ilçede Haşdi Şabi, PKK'ya bağlı yerel Ezidi militanlar ve IKBY Peşmerge Bakanlığı'dan daha sonra ayrılan Ezidi silahlı gruplar varlık gösteriyor.

IKBY'ye bağlı Peşmerge güçleri de, 16 Ekim 2017 tarihine kadar Sincar ilçesinde yoğun bir askeri varlığı söz konusuydu.

SİNCAR BİLMECESİ

Türkiye, Mart ayında, PKK'nın Sincar'daki varlığı ve meydana getirdiği stratejik güvenlik tehlikesi nedeniyle bölgeye askeri operasyon düzenleyebileceği sinyali vermişti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, olası bir operasyonu ihtimali konuşulurken, Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tümgeneral Yahya Resul, 26 Mart'ta AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15'inci Tugay'a bağlı birliklerin, Sincar ilçesi ve Sinun kasabasına geçip ağır silahlarla bölgede konuşlandığını ve PKK'nın bölgeden çekildiğini ifade etmişti.

Terör örgütü PKK, DEAŞ'ın 3 Ağustos 2014'te Sincar'daki Ezidilere saldırısını bahane ederek ilçede varlık göstermeye başlamıştı.

PKK'nın yanı sıra Sincar'da Irak Başbakanlığı bünyesindeki Haşdi Şabi'ye bağlı silahlı unsurlar da varlık gösteriyordu.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 12:46
  1. Ordu
  2. Irak Sınırı
  3. Türkiye
  4. PKK

YORUM YAZ

  • Mesut SarpMesut Sarp52 dk önce
    iddia degil gercek. Bizde seyir ediyoruz...
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Paranoyak İsrail Ebru’dan korkuyor
  1. Paranoyak İsrail Ebru’dan korkuyor
  2. ÖSYM KPSS 2018 tercih ne zaman? KPSS..
  3. Gürle büyük bir cevhere sahip
  4. Pamuk ellerden sanat eseri çıktı
  5. Bağcılar yeni binasına kavuşuyor
  6. Karayolları Genel Müdürlüğü 2018 KGM..
  7. Denizlililerden halk gününe yoğun ilgi
  8. Başkan Erdoğan'ın ilk hamlesi Rumları..
  9. Şehzadeler’den Bosna’ya çıkarma
  10. Salihli Damatlı Camii ayağa kaldırılıyor
  11. Ufuk'un ölümünde yeni gelişme!
  12. İşte yeni kolluk güçleri!
  13. Başkan Toru, cami inşaatını inceledi
  14. ÖSYM KPSS 2018 6 tercih kılavuzuna..
  15. CHP’li Belediye Akarca Koyu Plajı’na..
  16. Berna Laçin: Yeni Milli Eğitim Bakanı...
  17. Başkan Erdoğan Azerbaycan'da
  18. Din adamından ülkeyi bölecek türban..
  19. CHP'li isim Erdoğan'ı tebrik etti,..
  20. Ülkesine döner dönmez bombayı..
TBMM'de büyük rezalet! Ayağa kalkmadılar
TBMM'de büyük rezalet! Ayağa kalkmadılar
Fotoğrafçıdan damada 'çocuk gelin' dayağı
Fotoğrafçıdan damada 'çocuk gelin' dayağı
Fuat Oktay cumhurbaşkanı yardımcısı oldu! Fuat Oktay kimdir?
Fuat Oktay cumhurbaşkanı yardımcısı oldu! Fuat Oktay kimdir?
Flaş! O emniyet müdürü de ihraç edildi!
Flaş! O emniyet müdürü de ihraç edildi!
'Erdoğan 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak'
'Erdoğan 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak'

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıkladı
Devlet Başkanı Erdoğan'ın törenine gelmek için direksiyona geçti
Devlet Başkanı Erdoğan'ın törenine gelmek için direksiyona geçti