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Gündem Irak sınırında dağ keçisi sürüsü görüntülendi
Gündem

Irak sınırında dağ keçisi sürüsü görüntülendi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinin Irak sınırında bulunan Işıklı bölgesinde sürü halinde dağ keçileri görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2022-06-27 11:42:00 -
Irak sınırında dağ keçisi sürüsü görüntülendi

Seyir halinde olan bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen sürü halindeki dağ keçileri, bölgedeki popülasyonun da arttığını gösteriyor. Konuyla ilgili bilgi veren Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, "Bölgedeki yabani hayvanların avlanmasının yasaklanmasıyla birlikte son zamanlarda yabani hayvanların popülasyonunun artmasına neden oldu. Bu bizim bölge için çok güzel bir gelişme. Çukurca Belediyesi olarak kış aylarında Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile ortaklaşa yabani hayvanları için yem bırakıyoruz. Bütün vatandaşlarımızı yasak avlanmaya karşı duyarlı olmaya davet ediyorum” dedi.

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