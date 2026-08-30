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Dünya Irak petrol bakan yardımcısı'na 7 yıl hapis
Dünya

Irak petrol bakan yardımcısı'na 7 yıl hapis

Yeniakit Publisher
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Irak petrol bakan yardımcısı'na 7 yıl hapis

Irak’ta Petrol Bakanlığı Dağıtım İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Ali Maaric’e, haksız kazanç elde ettiği gerekçesiyle 7 yıl hapis cezası verildi.

Irak resmi haber ajansı INA'nın Yolsuzlukla Mücadele Kurumuna dayandırdığı haberine göre, Maaric hakkında mal varlığındaki açıklanamaz artış ve haksız kazanç elde etme suçundan 7 yıl hapis cezası verildi.

Maaric'in ayrıca haksız kazanç tutarı ve buna eşdeğer para cezası olmak üzere toplamda 53 milyar Irak dinarı ödemesine hükmedildi.

Haberde, Maaric'in mal varlığındaki açıklanamaz artış ve elde ettiği haksız kazancın yaklaşık 26,5 milyar Irak dinarı olduğu kaydedildi.

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