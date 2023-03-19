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Dünya Irak o ülke ile tarihi sınır güvenlik anlaşması imzaladı! İlişkilerin normalleştirilmesi hakkında açıklama!
Dünya

Irak o ülke ile tarihi sınır güvenlik anlaşması imzaladı! İlişkilerin normalleştirilmesi hakkında açıklama!

Irak ile İran arasında sınır güvenliği anlaşması imzalandığı bildirildi. Irak Başbakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama detayı: Sınır güvenliği anlaşmasının "iki ülke arasındaki ortak sınırların korunması ve çeşitli güvenlik işbirlikleri konuları ele alındı. Irak ve İran arasında sınır güvenliği anlaşması...

Yeniakit Publisher
2023-03-19 18:57:00 - 2023-03-19 19:03:03
Irak o ülke ile tarihi sınır güvenlik anlaşması imzaladı! İlişkilerin normalleştirilmesi hakkında açıklama!

Irak’ı ziyaret eden İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ile Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım el-Araci, iki ülke arasında sınır güvenliği anlaşması imzaladı. Irak Başbakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, sınır güvenliği anlaşmasının "iki ülke arasındaki ortak sınırların korunması ve çeşitli güvenlik alanlarında işbirliğinin pekiştirilmesi" gibi konuları içerdiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani’nin Şemhani’yi kabul ettiği aktarılarak, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgedeki güvenliği sağlama yollarının ele alındığı ifade edildi.

Görüşmede, Irak topraklarının komşu ülkelere saldırmak için kullanılmasına izin verilmeyeceğini belirten Sudani, ülkenin egemenliği ve komşu ülkelerin güvenliği için tehdit oluşturan silahlı grupların topraklarına barınmasını asla kabul edilmeyeceğini vurguladı.

Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran tarafından "terör örgütü" kabul edilen Komele ve İran Kürdistan Demokratik Partisi'nin (İKDP) kamplarının bulunduğu bölgelere füze ve İHA saldırıları düzenlemişti.

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