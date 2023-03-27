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Dünya Irak Meclisi, tartışmalı seçim yasasını onayladı
Dünya

Irak Meclisi, tartışmalı seçim yasasını onayladı

Yeniakit Publisher
2023-03-27 06:45:00 -
Irak Meclisi, tartışmalı seçim yasasını onayladı

Irak Meclisi'nde, tartışmalara neden olan yeni seçim yasa tasarısı onaylanarak yasalaştı.

Irak Meclisinden yapılan yazılı açıklamada, düzenlenen oturumda yeni seçim yasasının kabul edildiği bildirildi.

Irak'ta hükümet ortağı Şii, Sünni ve Kürt partilerin hazırladığı yeni seçim yasasıyla, "çoklu seçim bölgesi" sisteminden, "kapalı liste ve tek seçim bölgesi" sistemine geri dönülecek.

Bazı küçük siyasi partiler ve bağımsız milletvekilleri, iktidar partilerinin işine yarayacağı gerekçesiyle düzenlemeye karşı çıkmıştı.

Siyasetten çekilen Şii dini ve siyasi lider Mukteda es-Sadr ve Şiilerin en büyük merci Ayetullah Ali es-Sistani'nin de seçim yasasında eskiye dönüşe karşı çıktığı biliniyor.

Irak'ta "çoklu seçim bölgesi" sistemi ilk kez 10 Ekim 2021'de yapılan seçimlerde uygulanmıştı. Bu sistemle özellikle İran destekli Şii partiler oy kaybına uğramıştı.
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Irak'ın başkenti ve güney illerinde bu seçim yasasına karşı protesto gösterileri düzenlenmişti.

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