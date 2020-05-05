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Aktüel

Irak Meclisi güvenoyu oturumu gerçekleştirecek

Irak’ta yeni hükümeti kurmakla görevli Mustafa el-Kazimi’nin kabinesinin meclisten geçebilmesi için yarın güvenoyu oturum yapılacak.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 11:31:00 -
Irak Meclisi güvenoyu oturumu gerçekleştirecek

Irak’ta yeni hükümeti kurmakla görevli Mustafa el-Kazimi’nin kabinesinin meclisten geçebilmesi için yarın güvenoyu oturum yapılacak.


Irak Meclisi tarafından yapılan açıklamada, hükümet kurmakla görevli Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı Mustafa el-Kazimi’nin oturum talebi üzerine meclisin yarın akşam saat 21.00’de hükümet kabinesine güvenoyu oturumu gerçekleştirileceği bildirildi. Eski Başbakan Adil Abdülmehdi’nin istifasının ardından, Muhammed Allavi, Adnan el-Zurfi’den sonra hükümet kurmakla görevlendirilen el-Kazimi’nin 9 Mayıs’tan önce hükümet kabinesini meclise sunması gerekiyor.

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