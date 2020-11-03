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Aktüel Irak, Lübnan, Yemen ve Sudan'dan Viyana'daki terör saldırısına tepki
Aktüel

Irak, Lübnan, Yemen ve Sudan'dan Viyana'daki terör saldırısına tepki

Tunus'taki Nahda Hareketi ile Hamas, Viyana'daki terör saldırısını kınadı

Yeniakit Publisher
2020-11-03 22:16:04 -
Irak, Lübnan, Yemen ve Sudan'dan Viyana'daki terör saldırısına tepki

BEYRUT (AA) - Irak, Lübnan, Yemen ve Sudan'ın yanı sıra Tunus'taki Nahda Hareketi ile Hamas, Avusturya'nın başkenti Viyana'da dün gerçekleşen 4 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralıların olduğu terör saldırısına ilişkin mesaj yayınlayarak tepki gösterdi.

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed es-Sahaf, yaptığı yazılı açıklamada, Avusturya hükümetine ve halkına taziye dileklerini iletti.

Ülkesinin terörü tüm şekilleri ve tezahürleriyle reddettiğini, terörle mücadele konusunda uluslararası toplumun yanında yer aldığını vurgulayan Sahaf, Irak'ın ayrıca aşırılık ve şiddeti ortadan kaldırmaya yönelik tüm müsbet çabaları desteklediğini belirtti.

- Lübnan

Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanlığı da yayımladığı açıklamada, terör eylemlerinin tümünü kınadıklarını aktardı.

Bakanlık açıklamasında, son olarak Afganistan ve Avusturya'da işlenen terör eylemleri sonucunda masum insanların ölümünden duyulan üzüntü ve acı ifade edildi.

- Yemen

Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik de ülkesinin, Viyana'daki hain terör saldırılarının ardından Avusturya hükümeti ve halkıyla dayanışma içerisinde olduklarını kaydetti.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre Abdulmelik ayrıca bu zor zamanlarda Avusturya'nın yanında yer aldıklarını vurguladı.

- Sudan

Sudan hükümeti ise terör saldırısı mağdurların ailelerine en içten başsağlığı dileklerini sundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Sudan'ın Avusturya ile hükümet ve halk olarak tam bir dayanışma içerisinde olduğu kaydedildi.

- Nahda Hareketi

Tunus'ta parlamentodaki birinci parti, İslami eğilimli Nahda Hareketi, yaptığı yazılı açıklamada, Viyana'daki terör saldırısını kınadı.

Ülke ayrımı yapmayan terörizm belasıyla mücadelede uluslararası çabaların birleştirilmesi çağrısı yapan Nahda Hareketi, bu terör eylemlerinin İslam dini ve Müslümanlarla hiçbir ilgisi olmayan aşırılık yanlısı suç grupları tarafından düzenlendiğini teyit eden hükümetlerin ve yetkililerin tutumlarının yanı sıra bu kapsamda yükselen tüm sesleri takdir ettiğini belirtti.

- Hamas

Hamas ise yaptığı yazılı açıklamada, "suçlu ve korkakça" şeklinde nitelendirdiği Viyana'daki saldırıları kınadı.

Açıklamada, Filistinliler olarak; İsrail'in her gün sistematik ve resmi şekildeki uygulamaları karşısında terör tehlikesinin çok fazla bilincinde oldukları belirtildi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da dün gece düzenlenen terör saldırısında 4 kişi hayatını kaybetmiş, 22 kişi yaralanmıştı.

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