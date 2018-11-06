Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden İran kararı! Durduruldu

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), ABD’nin İran’a uyguladığı ikinci yaptırım paketinin yürürlüğe girmesiyle Irak - İran Pervizhan sınır kapısından petrol ve petrol ürünlerinin ihracat ve ithalatının tamamen durdurulduğunu bildirdi. Pervizhan sınır kapısı idaresi tarafından yapılan yazılı açıklamada, gıda ticaretinin devam ettiği kaydedildi.

ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları ile ilgili açıklamalarda bulunan IKBY hükümeti, merkezi yönetimin alacağı kararlara bağlı kalacağını vurgulamıştı. ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından yürürlüğe soktuğu yaptırımlar enerji, finans ve deniz taşımacılığı sektörlerini etkiliyor.

KAYNAK: İHA