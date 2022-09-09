Irak Kürt Bölgesel Yönetimi LGBT faaliyetlerini yasaklamaya hazırlanıyor...

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) parlamentosunda 76 milletvekili, bölgede eşcinsellik propagandasının yapılmasına karşı bir yasa tasarısı hazırladı.

Kürdistan İslami Birliği partisinden milletvekili olan İsmail Ali Taha tarafından sunulan teklif, çeşitli İslami ve seküler taraflardan destek gördü.

Yasa tasarısına göre, eşcinselliği öven eylem yahut konuşmalarda bulunan kişiler bir aydan bir yıla kadar hapis ve/veya 500 bin Irak dinarından 5 milyon Irak dinarına kadar para cezasına çarptırılacak.

Aynı şekilde söz konusu suç sivil toplum kuruluşları, medya kanalları ve benzeri yapılarca işlenirse de çeşitli cezalar öngörülüyor. Bu cezalar arasında ilgili kurumun ofislerinin bir haftadan bir aya kadar kapatılması da bulunuyor.

"Bazı grupların bölgede gizlice eşcinsellik propagandası yaptığını" söyleyen Kürdistan Adalet Grubu milletvekili Ömer Gulpi, yasa tasarısını "Kürdistan halkının talepleri doğrultusunda aldıklarını" dile getirdi.

Bölgedeki LGBT grupları ise yasa tasarısını eleştiren açıklamalarda bulunuyor.

ABD ve Batı ülkelerince desteklenen IKBY'nin söz konusu tasarının yasalaşması halinde Batı ile ilişkilerinin bozulabileceği düşünülüyor.

LGBT mensupları, eşcinsel ilişkileri toplumda yaymak, toplumun eşcinsel ilişkileri normalleştirmesi ve bu ilişki şeklinin meşrulaştırılması için düynanın birçok ülkesinde organize olarak siyasi ve sosyal alanda çalışmalar yürütüyor.

Bu çalışmalara çoğu Batı merkezli olan çeşitli kurum ve kuruluşlar destek verip fon sağlıyor. Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler'in de bu doğrultuda çalışmalar yürüttüğü biliniyor.

Kaynak: Mepa News