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Aktüel

Irak karasularında batan İran gemisinde 2 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-06-05 10:09:43 -
Irak karasularında batan İran gemisinde 2 kişi hayatını kaybetti

TAHRAN (AA) - İran, Irak'ın Basra kenti yakınlarında yük gemisinin battığını doğrulayarak olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İran Denizcilik ve Liman İşletmeleri Güvenlik Müdürü Nadir Pesende, Mehr haber ajansında yer alan açıklamasında Huzistan eyaletine bağlı Hürremşehr'den Irak'ın Um el-Kasr Limanı'na giden yük gemisinin İran saatiyle gece 03.00'te Irak karasularında battığını aktardı.

2 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin kurtarıldığını ve kayıp mürettebatın kurtarılması için de İran ve Irak'a ait ekiplerin çalıştığını dile getiren Pesende, geminin İran'dan Irak'a 850 ton seramik malzemesi taşıdığını söyledi.

Irak yerel medyasında yer alan haberlerde Irak'ın güneyindeki Basra Körfezi'nin Hor Abdullah Kanalı girişinde "Behbehan" isimli İran'a ait geminin henüz belirlenemeyen bir nedenle gece saatlerinde battığı açıklanmıştı.

Irak medyasına konuşan Basra Vali Yardımcısı ve eski Ulaştırma Bakanı Kazım Fincan, gemide mahsur kalan 4 mürettebatın kurtarıldığını, diğer 5 kişinin bulunması için de operasyonun devam ettiğini söylemişti.

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