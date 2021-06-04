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Gündem Irak Interpolü'nün aradığı DAEŞ'li Bolu'da yakalandı
Gündem

Irak Interpolü'nün aradığı DAEŞ'li Bolu'da yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Bolu'da düzenlenen operasyonda Irak İnterpol'ü tarafından aranan kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-06-04 17:07:00 -
Irak Interpolü'nün aradığı DAEŞ'li Bolu'da yakalandı

Bolu İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde üst düzey faaliyet yürüttüğü iddia edilen ve Irak İnterpol görevlilerince hakkında yakalama ve tutuklama kararı bulunan Irak uyruklu A.T.A.A'nın Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının izniyle yapılan operasyon sonucu yakalandığı bildirildi.

Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği belirtildi.

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