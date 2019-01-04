Irak ile beyaz sayfa

YENİ AKİT / ANKARA

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih’le bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, “Irak’ın siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün korunması, istikrar ve güvenliğinin sağlanması, Irak siyasetimizin temelini oluşturur” dedi. Erdoğan Irak ile ikili ticaret hacmini 20 milyar dolara yükseltme hedefini ortaya koydu. Erdoğan, bir süre önce teşkil edilen yeni Irak hükümetinin bölge ve Irak halkı için hayırlı olmasını dileyerek, Irak ile ilişkileri her alanda geliştirmenin gayreti içinde olduklarını söyledi. Başbakanlığı döneminde Irak’a üç ziyarette bulunduğunu hatırlatan Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi mekanizmasını da ilk kez Irak’ta tesis ettiklerini vurguladı. Erdoğan, 15 Ekim 2009’da Bağdat’ı ziyaret ederek çeşitli alanlarda muhtelif anlaşmalar imzaladıklarını belirterek, “Irak ile Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantılarını, inşallah bu yıl içerisinde kaldığımız yerden devam ettireceğiz” diye konuştu.

Irak’ı yeniden ayağa kaldıracağız

Irak’ın, DEAŞ’a karşı verdiği ve tüm dünyada takdirle karşılanan mücadeleden muzaffer çıktığına işaret eden Erdoğan, şunları dile getirdi: “Tabii bedeli ağır olmuştur. Gerçekten tarihi ve medeniyeti birçok yerlerde yerle yeksan ettiler. Binlerce Iraklı kardeşimiz de bu esnada şehit oldu. Türkiye bu zorlu mücadelesinde Irak’a güçlü bir destek vermiştir. Irak’ın siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün korunması, istikrar ve güvenliğinin sağlanması, Irak siyasetimizin temelini oluşturur. Türkiye, Irak’ın istikrar ve yeniden imarına yönelik çabalara her türlü katkıyı yapmaya hazırdır. Burada ticari ilişkilerimizde gıda, ilaç, tekstil, her alanda, her türlü desteği vermeye hazırız. Irak’ın kendi ayakları üstünde durması, bölgesel güvenlik ve istikrar bakımından da son derece önemlidir. Kıymetli kardeşim Berhem Salih’in çabalarıyla bu konuda başarı sağlanacağına inanıyoruz.”

DEAŞ, PKK, FETÖ ile mücadele

“Irak ile özellikle savunma sanayi, ticari, askeri, ekonomik alanlarda çok şey yapabiliriz” diyen Erdoğan, şöyle devam etti: “DEAŞ, PKK, FETÖ gibi terör örgütleri hem Türkiye hem Irak için tehlike oluşturmaktadır. Birlikte çalışmanın önemini konuştuk. İlgili arkadaşlarımız çok sıkı ilişkide olmak suretiyle, boşluk bırakmadan bu sıkıntıları gidermenin gayreti içinde olacağız. Irak’ın yeniden imarı için Kuveyt’te düzenlenen konferansta 5 milyar dolarlık kredi taahhüt etmiştik. Çatışmalardan zarar gören yerlerin imarı başta olmak üzere, Irak’taki altyapı ve kalkınma projelerine katkı sağlamaya hazırız.”

Ticarette 20 milyar dolar hedefi

İkili ticarette 2013 yılında 16 milyar dolarla bir rekor kırdıklarını hatırlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şimdi kaldığımız yerden hem onu egale edelim, hem de 20 milyar dolara bunu yükseltelim. Bu seviyeyi yeniden yakalamak, hatta ikiye katlayalım, bunu yapabilecek güce sahibiz. Türk özel sektörü, Irak ekonomisinin canlandırılması için her türlü katkıyı yapabilecek imkana sahiptir. Kapsamlı Ekonomik İşbirliği Anlaşması’nın bir an önce Irak tarafından yürürlüğe konulmasını arzu ediyoruz. Aynı şekilde Yatırımların Karşılıklı Teşviki Anlaşması’nı da en kısa sürede sonuçlandırmayı arzuluyoruz. Irak ile güvenlik alanında da temas ve iş birliğimizi geliştirmek istiyoruz.”

Su konusunda sorunlar var

Erdoğan, şunları kaydetti: “Askeri, ticari, ekonomik, kültürel.. Tüm bu alanlarda birçok şeyi müşterek yapabiliriz. Fakat tabii hepsinden önemlisi güvenlik, DEAŞ, PKK ve FETÖ gibi terör örgütleri hem Türkiye hem de Irak için tehdit oluşturmaktadır. Bu konuları değerli dostumla ayrıntılı bir şekilde ele aldık. Terörle mücadelemizde başarıya ulaşabilmek için birlikte çalışmanın öneminin farkındayız. İnşallah önümüzdeki süreçte bu alandaki iş birliğimizi derinleştireceğiz. Tüm bunların yanında en önemli sorun olan su konusunda da bunu etraflıca hem ikili hem de heyetler arasında görüştük. Su konusunun yönetimiyle ilgili burada ciddi sorunlar var. Gerekli adımlar atılırsa inanıyorum ki Irak bundan sonra çok daha inşallah rahatlayacaktır.”