  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Irak Hükümeti, İhvan'ı terör örgütü olarak görmüyor
Aktüel

Irak Hükümeti, İhvan'ı terör örgütü olarak görmüyor

Yeniakit Publisher
2020-10-26 00:07:57 -
Irak Hükümeti, İhvan'ı terör örgütü olarak görmüyor

BAĞDAT (AA) - Irak Hükümet Sözcüsü Ahmed Molla Talal, Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nı (İhvan) terör örgütü olarak görmediklerini belirtti.

Suudi Arabistan’ın Al Arabiya el-Hades televizyonuna konuşan Talal, Irak Parlamentosu'na farklı dönemlerde 4 İhvan mensubunun başkanlık ettiğini ifade ederek, "Biz Irak'ta İhvan'ı terör örgütü olarak görmüyoruz." dedi.

İhvan'ın Irak'taki siyaset sahnesinin bir parçası olduğunu ve Anayasa'nın yazımına da iştirak ettiğini vurgulayan Talal, "Irak'ta herhangi bir örgütün terör listesine alınması için vatandaşlara karşı terör saldırıları düzenlemesi ya da devlete karşı silahlı mücadeleye girmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

Talal, Irak hükümetinin, diğer ülkelerde yaşananlardan bağımsız bir şekilde İhvan'la ilişki kurduğunu sözlerine ekledi.

Müslüman Kardeşler Teşkilatı, Hasan el-Benna tarafından Mart 1928'de Mısır'ın doğusundaki İsmailiye kentinde sivil bir dernek olarak kuruldu.

Tarihi boyunca birçok kez cezalandırılan teşkilat, Mısır'da ülkenin demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin görevinden uzaklaştırıldığı 2013'teki askeri darbenin ardından "terör örgütü" ilan edilmiş ve tüm mal varlıklarına el konulmuştu.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yeni nesil bunlarla zehirleniyor! Sözde Türkiye 'güzeli' rezil oldu
Gündem

Yeni nesil bunlarla zehirleniyor! Sözde Türkiye 'güzeli' rezil oldu

"Miss Turkey 2018" adlı rezil yarışmada sözde ‘Türkiye güzeli’ seçilen ve kokuşmuş magazin medyasının pohpohladığı Şevval Şahin’in, katıldığ..
İstanbul'da sokağa çıkma yasağı geliyor! Kararı Erdoğan verecek
Gündem

İstanbul'da sokağa çıkma yasağı geliyor! Kararı Erdoğan verecek

İstanbul'da koronavirüs salgını zirve yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vakaların yüzde 40'ı İstanbul'da" dedi. Sağlık İl Müdürlüğü dün ..
El Kaide'nin iki numaralı adamı öldürüldü
Dünya

El Kaide'nin iki numaralı adamı öldürüldü

El Kaide'nin iki numarası Abu Muhsin el-Masri, Afgan güvenlik güçleri tarafından öldürüldü.
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay