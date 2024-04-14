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Dünya Irak hava sahası kapatıldı
Dünya

Irak hava sahası kapatıldı

Yeniakit Publisher
2024-04-14 00:23:00 -
Irak hava sahası kapatıldı

Irak, İran’dan İsrail’e başlatılan insansız hava aracı (İHA) saldırılarının ardından hava sahasını kapattı.

Irak resmi haber ajansı INA'ya konuşan Ulaştırma Bakanı Rezzak es-Sadavi, hava sahasının tüm uçuşlara kapatıldığını açıkladı.

Bakan, ülkedeki tüm uçuşların da durdurulduğunu belirtti.

Sivil Havacılık Kurumundan yapılan açıklamada da Irak hava sahasının kapatılmasının geçici ve önlem amaçlı olduğu bildirildi.

Açıklamada, hava sahasının tüm gelen ve giden uçuşlara sabah saat 05.30'a kadar kapatıldığını ve bunun duruma göre uzatılabileceği de aktarıldı.

İsrail ordusu, İran'ın İHA saldırısı başlattığını, İsrail hava ve deniz kuvvetlerinin İHA'ları izlediğini açıklamıştı.
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