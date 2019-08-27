0553 313 94 23

Irak, Haşdi Şabi'ye yönelik saldırıları kınadı

27 Ağustos 2019 Salı 04:07
Irak, Haşdi Şabi'ye yönelik saldırıları kınadı

BAĞDAT (AA) - Irak, ülkenin Suriye sınırındaki Kaim ilçesinde Haşdi Şabi'nin üssüne yönelik saldırıyı kınadı.

Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Bağdat'taki konutunda Başbakan Adil Abdulmehdi, Meclis Başkanı Muhammed Halbusi ve bazı siyasi liderlerle bir araya geldi.

Ülkede yaşanan son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Abdulmehdi'nin üs ve cephaneliklerde yaşanan olaylar hakkında bilgi verdiği kaydedildi.

İnsansız hava araçlarıyla (İHA) Haşdi Şabi üssüne düzenlenen saldırının kınandığı açıklamada, bunun Irak'ın egemenliğinin açık bir ihlali olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Irak'ın savaş alanı olmasını ve komşu ülkeler tarafından hedef alınmasını reddediyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Haşdi Şabi'nin Silahlı Kuvvetler Komutanı'nın emri altında ülkenin güvenlik güçlerinin bir parçası olduğu vurgulanan açıklamada, mühimmat depoları ve askeri cephaneliklerin savunma sistemi içinde yönetilmesinin önemine işaret edildi.

- Haşdi Şabi'ye yönelik hava saldırıları

Haşdi Şabi'nin mühimmat deposunun bulunduğu Şuheda, Eşref, Sakr, Beled ve Kaim'deki üslerine 19 Temmuz-25 Ağustos'ta hava saldırıları düzenlenmişti.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, önceki gün yaptığı açıklamada, hava saldırısına ilişkin soruşturmanın devam ettiğini, ülkedeki sorunların çözümü için yasalara başvurulacağını bildirmişti.

Irak'taki Haşdi Şabi Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis, 21 Ağustos'taki açıklamasında, üslere yönelik saldırılardan ABD'yi sorumlu tutmuş, İsrail'e ait 4 insansız hava aracının Azerbaycan üzerinden ABD'nin Irak'taki filosuna bu yıl dahil edildiğini ve askeri üsler üzerinde uçuş yaptığını iddia etmişti.

Haşdi Şabi Heyeti Başkanı ve Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Falih Feyyad, aynı gün konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, soruşturma sonucu saldırının dışarıdan planlandığının tespit edildiğini belirtmiş, Mühendis'in açıklamalarının ise Haşdi Şabi'nin resmi görüşünü yansıtmadığını ifade etmişti.

Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Feyyad, ABD ve İsrail'i açık şekilde suçlamaktan kaçınmıştı.

Londra'dan yayımlanan Suudi Arabistan destekli Şarkulevsat gazetesi ise Batılı diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Tel Aviv yönetiminin, ABD ve Rusya'dan aldığı onayla, Irak'ta İran'a ait silah ve füze depolarına saldırılar düzenlediğini yazmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 20 Ağustos'ta Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki açıklamasında, Irak'ta bulunan İran'a ait askeri hedeflerin geçen ay İsrail tarafından vurulduğu imasında bulunmuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 04:07
  1. Haşdi Şabi
  2. Irak Cumhurbaşkanlığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Irak, Haşdi Şabi'ye yönelik saldırıları kınadı
    1. Irak, Haşdi Şabi'ye yönelik..
    2. Johnson & Johnson, Oklahoma eyaletine..
    3. Sancaktepe’de molotof kokteyli saldırı..
    4. Uyuşturucu operasyonu yapılan eve..
    5. Çatıda tadilatı sırasında çıkan..
    6. Fidan dikme etkinliğine Oktay'dan..
    7. Beşiktaş'a sürpriz ön libero Thiago Mai
    8. Valeri Bojinov adım adım Bursaspor'a
    9. E-ihracat, bir yılda yüzde 147 büyüdü
    10. ABD'den Afganistan'da sivil katliamı!
    11. Meteoroloji'den kritik uyarı! Kuvvetli..
    12. Bahreyn'den İran destekli güçlere..
    13. Çavuşoğlu'ndan sert tepki: Kirli bir..
    14. Uyuşturucu satıcılarına "Sokak"..
    15. İsrail'den Hamas'a tehdit mesajı
    16. Gazze'de, açlık grevindeki Filistinli..
    17. Keşmir'i ilhak eden Hindistan'a ödül..
    18. Emine Bulut cinayeti
    19. Cizre’de şüpheli valiz fünyeyle..
    20. Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa..
    21. Van'da gösteri ve yürüyüşlere geçici..
    22. Merih için 35 milyon euro!
    23. GÜNDEM ÖZETİ / 27 Ağustos 2019
    24. Sudan’da bilanço artıyor: 37 ölü, 200..
    25. İran'dan Fransa'ya 'füze' cevabı!
    26. Bakanlık açıkladı! 22 terörist etkisiz..
    27. Valilikten 'okullarda kayıt ücreti'..
    28. Fenerbahçe'ye sürpriz golcü!
    29. Kocaeli'de otomobil ile cip çarpıştı:..
    30. Dünya Bankası'ndan 'Doğu Türkistan'..
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    ABD’de yaşayan Türk yapımcının bu sözleri orada olay oldu! 'Hak ettiler…’
    ABD’de yaşayan Türk yapımcının bu sözleri orada olay oldu! 'Hak ettiler…’
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler
    Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Erdoğan, “dün bir bugün iki” deyip eleştirmişti... İmamoğlu: Ben tatil yapmadım ki
    Erdoğan, “dün bir bugün iki” deyip eleştirmişti... İmamoğlu: Ben tatil yapmadım ki
    Gece sert dalgalanma! Dolar 6.40 TL’yi gördü
    Gece sert dalgalanma! Dolar 6.40 TL’yi gördü