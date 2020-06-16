Irak ''Bu bizi aşar'' dedi... TSK tek başına harekete geçti
Terör örgütü PKK'ya yönelik gece yarısı başlatılan "Pençe-Kartal Operasyonu"na ait şifreler ortaya çıktı. Türkiye, terör örgütü PKK'nın Sincar'a taşınacağı bilgisini Irak hükümetine vererek operasyon önerisinde bulundu. Ancak Irak "Bu bizi aşan bir güç" deyince TSK operasyonu tek başına yaptı.
Irak’ın kuzeyinden karakol ve üs bölgelerine taciz ve saldırı teşebbüslerini artıran terör örgütü PKK’ya önceki gece yarısı "Pençe-Kartal Operasyonu" düzenlendi. Harekat kapsamında Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan, Gara ve Hakurk’ta belirlenen 81 hedef kısa sürede imha edildi.
Akşam'ın haberine göre; Terör örgütü PKK'ya ağır darbe indirilen "Pençe-Kartal Operasyonu"na ilişkin detaylar da belli oldu.
İşte operasyonun şifreleri
• Kandil’in Sincar’a taşınacağı istihbaratı üzerine kapsamlı operasyon için harekete geçildi.
• Temel motto hudut ve halkın güvenliğiydi.
• Noktalar istihbaratla birlikte tespit edildi, sivil zayiat oluşmaması için sıfır hatayla çalışıldı.
• Tam isabet için belirlenen noktalar İHA ve SİHA’larla tespit edildi. Savaş uçakları için Diyarbakır ve Malatya dahil tüm üsler, ikmal için hava tankerleri kullanıldı.
• Arazi çok dağlık ve engebeli olmasına rağmen planlanan süre olan 58 dakikada tamamlandı. Saat 24.00’te başladı, 00:58’de bitti.
• Teröristlerin tüm lojistik merkezleri, cephanelik ve mevzileri tek tek vuruldu.
• Irak’ın toprak bütünlüğü gözetildi. Irak yönetimine PKK’nın Sincar’a taşınacağı bilgisi verildi ve operasyon önerildi. Ancak Irak “bu bizi aşan bir güç” deyince operasyonu Türkiye tek başına yaptı.
• Pençe Harekatlarıyla 1 Ocak 2020’den bu yana 456 terörist vuruldu.
• Hem hava harekatları hem de üst düzey yöneticileri hedef alan nokta operasyonlara kararlılıkla devam edilme kararı alındı.
• ‘Pençe-Kartal’ ismi özellikle seçildi. Daha önce başlatılan pençe harekatlarının devamı ve tıpkı kartalın pençesi gibi ‘pençemize aldık bırakmıyoruz’ anlamını taşıyor.
• Temel hedef, kadro sıkıntısı çeken ve dağılma aşamasına gelen örgütün yurt içine giremeden hareket kabiliyetini bitirmekti, harekatla başarıldı.