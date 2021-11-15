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Dünya Irak: Belarus-Polonya sınırında 571 Iraklı tespit edildi
Dünya

Irak: Belarus-Polonya sınırında 571 Iraklı tespit edildi

Irak, Belarus ile Polonya sınırındaki 8 kampta Irak vatandaşı 571 kişinin kaydedildiğini, vatandaşlarının bu ülkeler üzerinden oraya gitmemeleri için bazı devletlerle koordine çalışmasına başlandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 10:32:00 -
Irak: Belarus-Polonya sınırında 571 Iraklı tespit edildi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed es-Sahhaf, Irak resmi televizyonuna yaptığı açıklamada, Belarus ile Polonya sınırında bulunan iki bölgedeki 8 kampta 571 Irak vatandaşının varlığının tespit edildiğini bildirdi.

Sahhaf, adı geçen ülkelerin sınır uzunluğunun 680 kilometre olmasından dolayı oradaki Iraklıların tam sayısının bilinmesinin mümkün olmadığını belirterek, gönüllü geri dönüşü isteyen Iraklılar için 18 Kasım'da bir sefer düzenleneceğini söyledi.

Hükümetin yurt dışından bir başka ülkeye gitmeyi engelleme imkanına sahip olmadığını kaydeden Sahhaf, Türkiye ile yapılan koordinenin ardından Belarus'a Iraklıların gidişine engel olunduğunu ve bazı ülkelerle de koordine çalışması başlattıklarını dile getirdi.

Irak hükümeti, geçen ağustosta Belarus ile Litvanya arasındaki sınır bölgesinde kalmış olan 690 vatandaşının geri getirildiğini duyurmuştu.

 

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