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Aktüel

Irak Başbakanı Kazımi'den Bağdat Operasyonlar Komutanlığına yeni isim

Yeniakit Publisher
2020-05-26 13:43:14 -
Irak Başbakanı Kazımi'den Bağdat Operasyonlar Komutanlığına yeni isim

BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Bağdat Operasyonlar Komutanlığına Korgeneral Kays el-Muhammedavi'yi atadı.

Başbakanlık Askeri Sözcüsü Yahya Resul, yaptığı açıklamada, Silahlı Kuvvetler Komutanı ve Başbakan Kazımi'nin, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan Bağdat Operasyonlar Komutanı Abdulhüseyin Temimi'nin yerine Korgeneral Muhammedavi'yi atadığını duyurdu.

Muhammedavi, Ekim 2019'da patlak veren gösteriler sırasında protestoculara karşı şiddet kullanıldığı gerekçesiyle Bağdat Operasyonlar Komutanı Korgeneral Celil Rubayi'nin görevden alınması üzerine bir süre bu görevi yürütmüş ancak aralık ayında sağlık sorunları gerekçe gösterilerek görevinden alınmıştı.

Temimi'nin ise beyin kanaması geçirdiği, tedavi için yurt dışına gönderildiği ve durumunun kritik olduğu iddia ediliyor.

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