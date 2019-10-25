0553 313 94 23

Irak Başbakanı büyük gösteri öncesinde halka hitap etti

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, "Ülke siyasetinde izlenen hizipçilik ve mezhepçilik 'rejim sorununu' beraberinde getirdi." dedi.

25 Ekim 2019 Cuma 07:04
Irak Başbakanı büyük gösteri öncesinde halka hitap etti

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ülkede yapılması beklenen büyük gösterilere saatler kala halka hitap ederek, yeni reform paketi açıkladı ve istifa etmeyeceği mesajını verdi.

Abdulmehdi, konuşmasına "Ülke siyasetinde hizipçilik ve mezhepçilik 'rejim sorununu' beraberinde getirdi. Bunu siyasi gruplar ve siyasetçiler değil, halkımız idrak etti ve geniş çaplı gösterileriyle dile getiriyor." ifadesiyle başladı.

Önümüzdeki hafta içerisinde kabine revizyonuna gidileceğini bildiren Abdulmehdi, "Kabine revizyonunun kapsadığı yeni bakanlar siyasi parti mensupları değil, bağımsız kadın ve gençlerden oluşacak." dedi.

Abdulmehdi, şunları kaydetti:

"Irak devlet müessesesinde yapılan yolsuzlukla mücadele edilecek ve hükümetteki görevi ne olursa olsun yolsuzluk yapan tüm yetkililer kamuoyunun önünde yargılanacak. Bunun için merkez mahkemesi kurulacak. Devletin kontrolü dışındaki silahlar toplatılacak ve Haşdi Şabi'nin daha önce açıkladığımız yeni yapısı uygulamaya konulacak. Başbakan, Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanıyla tüm üst düzey yönetici ve parlamenterlerin maaşları düşürülecek. Bu şu anki maaşların yarısına kadar inecek."

Yoksul ailelere aylık maaş verileceğini de duyuran Abdulmehdi, bunun aylık yaklaşık 100 dolar olacağını açıkladı.

Abdulmehdi, genel ve yerel seçim yasasında da değişikliğe gidileceği ve mevcut Yüksek Seçim Komiserliği üyelerinin de değiştirileceğini bildirdi. Başbakan Abdulmehdi, Irak'ın bölgesel çatışmalardan uzak durması için bölge ülkelerinin katılımıyla barış konferansı düzenleyeceklerini de kaydetti.

Gündüz düzenlenmesi beklenen gösterilere de değinen Abdulmehdi, ülkede gösteri yapmak için İçişleri Bakanlığından izin talebinde bulunulması gerektiğini vurguladı. Abdulmehdi, "25 Ekim günü birlik ve beraberlik günümüz olsun." dedi.

İstifa etmeyeceği mesajını verdi

Adil Abdulmehdi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hükümetin düşürülmesi ve erken seçim çağrıları meşru bir haktır ve iyi gelişmedir. Bu çağrılara ben de hükümetim de destek vereceğiz ancak bu halka baskı uygulamakla değil, yasalara uygun şekilde olmalı. Hükümetin istifasını isteyenler bunca yıl işsizlik ve yolsuzluklara sessiz kalanlardır. İstifa ülkeyi kaosa terketmek ve erken seçime zorlamak olur. Bu da reform çağrıları ve kalkınma projelerine aykırıdır."

Bağdat başta olmak üzere orta ve güneydeki kentlerde, halkın sabah saatlerinden itibaren hükümeti protesto etmek için yeniden sokağa çıkması bekleniyor.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 07:04
  1. Irak
  2. Irak Başbakanı
  3. Adil Abdulmehdi
  4. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yılmaz Çiftci kimdir? Adalet Bakanlığı Resmi Gazete atama kararları
    1. Yılmaz Çiftci kimdir? Adalet Bakanlığı..
    2. Demirtaş'ın kardeşi ile HDP'liler..
    3. Hakan Öztatar kimdir? Resmi Gazete..
    4. Trump'a büyük şok, ABD iç savaşa doğru..
    5. Mehmet Arı kimdir? Adalet Bakanlığı..
    6. Yakup Moğul kimdir? Resmi Gazete..
    7. Komşu kırmızı alarmda! Saatler kaldı...
    8. Resmi Gazete atama kararları son dakika
    9. 25.10.2019 Günün âyet ve hadisi
    10. Cumhuriyetçi senatörlerden Başkan..
    11. SGK prim borcu yapılandırma var mı SGK..
    12. Beyaz Saray'dan Washington Post ve NYT..
    13. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel..
    14. Türkiye'den ABD'ye 'savaş suçu', AB'ye..
    15. Venezuela'da muhalifler ve hükümet..
    16. Irak güçleri Yeşil Bölge'ye girmek..
    17. Putin'in sağ kolu konuştu: İkisi de..
    18. ABD'den Suriye'deki petrolün korunması..
    19. Iraklılar başkentteki Tahrir..
    20. TBMM Başkanı Mustafa Şentop Fransız..
    ABD'den yeni hamle! 50'den fazla F-35 gönderecek
    ABD'den yeni hamle! 50'den fazla F-35 gönderecek
    'Cumhurbaşkanı olacağım' deyip havasına alan Meral Akşener'den yeni 'Erdoğan' iddiası
    'Cumhurbaşkanı olacağım' deyip havasına alan Meral Akşener'den yeni 'Erdoğan' iddiası
    Rus polisiyle görüntülenen teröristlerin elbisesi dikkat çekti!
    Rus polisiyle görüntülenen teröristlerin elbisesi dikkat çekti!
    Bakan Dönmez duyurdu! Türkiye'den kritik Bor hamlesi
    Bakan Dönmez duyurdu! Türkiye'den kritik Bor hamlesi
    Tanrıkulu itiraf etti: CHP kaybetti, Erdoğan kazandı
    Tanrıkulu itiraf etti: CHP kaybetti, Erdoğan kazandı

    Günün Karikatürü

    25 Ekim 2019
    Mete Yarar: Türkiye'nin operasyonunun adı oyun bozmak değil değil oyun kurmaktır
    Mete Yarar: Türkiye'nin operasyonunun adı oyun bozmak değil değil oyun kurmaktır
    Başkan İmamoğlu yeşil alanı pazarladı, alıcı çıkmadı!
    Başkan İmamoğlu yeşil alanı pazarladı, alıcı çıkmadı!