Irak, Bağdat Havalimanı'nı uçuşlara kapattı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta hava ulaşımı sabah saatlerinde durma noktasına geldi. Irak Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Meysem es-Safi, resmi haber ajansı INA’ya yaptığı açıklamada, Uluslararası Bağdat Havalimanı’nın acil bir teknik arıza nedeniyle uçuşlara geçici olarak kapatıldığını bildirdi. Alınan kararın "önleyici bir tedbir" olduğunu vurgulayan Safi, teknik ekiplerin arızanın giderilmesi için sahada çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

GÜVENLİK SORUNU İDDİALARI REDDEDİLDİ

Havalimanındaki uçuşların aniden durması sosyal medyada yerel veya uluslararası bir güvenlik krizi yaşandığı yönünde iddialara neden olmuştu. Sözcü Safi, bu iddiaları kesin bir dille yalanlayarak, kapatma kararının tamamen teknik sebeplere dayandığını kaydetti. Çalışmaların ve nihai kontrollerin tamamlanmasının ardından havalimanının önümüzdeki birkaç saat içerisinde uçuşlara yeniden açılması planlanıyor.