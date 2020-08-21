  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Irak asıllı İsveç vatandaşı otel odasında ölü bulundu
Aktüel

Irak asıllı İsveç vatandaşı otel odasında ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2020-08-21 08:20:40 -
Irak asıllı İsveç vatandaşı otel odasında ölü bulundu

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde Irak asıllı İsveç vatandaşı turist, otel odasında ölü bulundu.

Babası ve kız kardeşi ile İsveç'ten tatile gelen ve Liman Mahallesi'ndeki bir apart otelde kalan Ali Hussein (30), girdiği banyodan uzun süre çıkmayınca kız kardeşi yanına gitti. Önce kapıyı çalan, ses gelmeyince içeri giren kardeşi, Hussein'i yerde hareketsiz bir şekilde yattığını gördü.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine aparta gelen sağlık ekipleri, Ali Hussein'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri otelde inceleme yaptı. Hussein'in cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Doğru çıkarsa Türkiye uçuşa geçecek! Yüzde 5'i Türkiye'nin 70 yılını kurtaracak
Ekonomi

Doğru çıkarsa Türkiye uçuşa geçecek! Yüzde 5'i Türkiye'nin 70 yılını kurtaracak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cuma günü açıklayacağını söylediği müjdenin Akdeniz’de petrol ya da doğalgaz bulunması olduğu iddia ediliyor. Enerj..
Sırbistan Cumhurbaşkanı'ndan dikkat çeken sözler: Artık Ayasofya kilisemiz yok ama...
Dünya

Sırbistan Cumhurbaşkanı'ndan dikkat çeken sözler: Artık Ayasofya kilisemiz yok ama...

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Aziz Sava Katedrali hakkında 'Ortodoks Hıristiyanlar için yeni Ayasofya' nitelemesinde bulundu. ..
Başkan Erdoğan'ın müjdeyi nerede açıklayacağı belli oldu
Gündem

Başkan Erdoğan'ın müjdeyi nerede açıklayacağı belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün cuma günü açıklayacağını duyurduğu müjdeyi cuma namazı sonrası İstanbul'da açıklayacağı öğrenildi...
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı