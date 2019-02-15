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Irak Ankara Büyükelçisi, GSO’da sanayicilerle bir araya geldi

Irak’ın Ankara Büyükelçisi Hussain Mahmood Alkhateeb, Irak Gaziantep Başkonsolosu Mohammed Salman Al-Janabi ve beraberindeki heyet Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ev sahipliğinde iş adamları ve Irak’a ihracat yapan firmalar ile bir araya geldi.

15 Şubat 2019 Cuma 18:58
Irak Ankara Büyükelçisi, GSO’da sanayicilerle bir araya geldi

Irak’ın Ankara Büyükelçisi Hussain Mahmood Alkhateeb, Irak Gaziantep Başkonsolosu Mohammed Salman Al-Janabi ve beraberindeki heyet Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ev sahipliğinde iş adamları ve Irak’a ihracat yapan firmalar ile bir araya geldi.



"Irak, çok önemli bir komşumuz ve en fazla ihracat yaptığımız ülke"


Toplantıda Irak’ın Ankara Büyükelçisi Hussain Mahmood Alkhateeb ve beraberindeki heyeti Gaziantep’te ağırladıkları ve kentte sanayicilerle buluşturdukları için mutlu olduklarını dile getiren Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, "Irak çok önemli ve yakın bir komşumuz. Irak daha fazla ihracat yaptığımız ülkelerin de başında geliyor. Biz bugün böyle bir toplantı yaparak bu kapsamda iki ülkenin ticari ilişkilerini geliştirerek daha iyi noktalara taşımak istiyoruz. GSO olarak da ikili ilişkilerin gelişmesi için çalışmalar yapıyoruz. Bu amaçla düzenlediğimiz bu toplantı ve organizasyonu çok önemsiyoruz" dedi.



"Gaziantep, Irak için önemli bir kent"


Toplantıda konuşan Irak’ın Ankara Büyükelçisi Hussain Mahmood Alkhateeb ise Gaziantep’in Irak için önemli bir şehir olduğunu vurgulayarak, "Irak Gaziantep Başkonsolosluğu Irak’ın Türkiye’deki tek konsolosluğudur. Bu da Irak’ın Gaziantep’e verdiği önemi gösteriyor. Şu sıralar iki ülkenin ticari ilişkilerinde mevcut siyasi durumlardan dolayı bir gerileme var ama bunu ilerletmek mümkün. Irak ve Türkiye’nin tarihten gelen bir kardeşlik bağı var. Bu bağlar başka iki ülke arasında bulunmayan bağlardır. Tabi bu iki ülke arasındaki zorluklar ve yüz yüze kalınan sorunlar da başka ülkeler arasında yok. Bölgede istikrar ve güvenin sağlanması iki ülke için de çok önem arz ediyor. İki ülkenin de güvenlik ve istikrarının karşılıklı olarak gözetilmesi gerekiyor. Biz de bu konuda daha fazla gayret göstereceğiz" diye konuştu.



Konuşmaların ardından iki ülke iş adamlarının katılımıyla ticari ilişkilerin düzeltilmesine yönelik sorunlar ele alınırken, soru-cevap kısmında iş adamaları ve sanayicilerle fikir alışverişinde bulunuldu.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 18:58
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