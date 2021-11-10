İP’ten HDP’ye zeytin dalı! Akşener mecbur bırakıldı kusura bakmayın

Geçtiğimiz hafta partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Siirt'te yaşadığı 'Kürdistan' skandalının ardından kendisine yöneltilen tepkileri hafifletmek için HDP'yi ortaya atmıştı. Vatandaşların 'Kürdistan' tepkisinden kurtulmak için hamle yapan Akşener, "Bu kişi, bir HDP çalışanı. Biz aylardır ne söylüyoruz; 'HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyoruz' diyoruz. 'HDP, PKK ile arasına mesafe koymalıdır' diyoruz. 'Kürdistan' söylemi kimin; terör örgütünün. Dolayısıyla bu durumda bizim açımızdan şaşırtıcı bir şey yok." ifadelerini kullanmıştı.

"HDP’ye yönelik bir konuşma değildi”

Akşener'in HDP'ye yönelik bu sözleri, Millet İttifakı'nda taşları yerinden oynatırken, HDP'den gelen tepkiler sonrası geri adım atıldı. İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bahadır Erdem, HDP'ye zeytin dalı uzattı. HDP'nin PKK ile konumlarılması sözlerinden geri adım atan İYİ Partili Bahadır Erdem, " parti içinde hiçbir fikir ayrılığı yok. Genel Başkanımız geçen hafta grup toplantısında oldukça önemli ve aslında çok da ağır bir konuşma yaptı. Ama bu konuşma aslında HDP’ye yönelik bir konuşma değildi.” dedi.