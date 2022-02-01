İP’teki rezalet yargıya taşındı

Düşman kardeşler tarafından kurulan zillet ittifakının paydaşlarından Akşener’in partisi İP’te yaşanan kazıklama rezaleti yargıya taşındı. İyi Parti Elazığ Teşkilatlardan Sorumlu eski Başkanı Turgut Erbay, İyi Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk ile yardımcıları Ergin Yaman ve Evrim Kızıldemir Kartal hakkında ‘Nitelikli dolandırıcılık, Mala zarar verme’ ve ‘Evrakta sahtelik” şikâyetiyle Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

İP Birbirine dolandı!

Fidan yetiştiriciliği yapan Erbay, on binlerce fidanının İyi Parti Ankara İl Teşkilatı tarafından yardım etme bahanesiyle kendisinden alınarak bir bölümünün CHP’li Mansur Yavaş’ın Başkanlığı’ndaki Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne satıldığı ve parasının iç edildiği, yerinden söküldüğü halde alınmayan fidanların ise kurumaya terk edildiği gerekçesiyle İP Ankara ekibi hakkında suç duyurusunda bulundu. Akit’in dün “Partim beni dolandırdı” manşetiyle deşifre ettiği “dolandırıcılık” rezaletinin ardından yargıya başvuran Erbay; Öztürk ile Yaman ve Kartal hakkında ‘Nitelikli dolandırıcılık, Mala zarar verme’ ve ‘Evrakta sahtelik” şikâyetiyle Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Mansur'a zor sorular

Eski İyi Parti Elazığ Teşkilatlardan Sorumlu Başkanı Turgut Erbay ayrıca, fidanlarının CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınıp alınmadığının, eğer alınmış ise satıcısının kim olduğunun ve her bir fidenin kendilerine kaç liradan satıldığının tespit edilerek dolandırıcılığının boyutunun ortaya çıkarılması talebini de dilekçesine ekledi.