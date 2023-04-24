İP’te ülkücüler gitti çakmalar kaldı

Altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecinde yaşananlar, kat kat sürülmüş boyaları döktü, sahte makyajın altındaki garabet ortaya çıktı. ABD merkezli FETÖ’nün desteğiyle MHP Genel Başkanlığına aday olan Meral Akşener’in, partiden ihracı sonrasında MHP’den birlikte ayrıldığı bir grup ülkücüyle kurduğu İyi Parti (İP) altılı masa sürecinde de sürekli ülkücü, milliyetçi tabanı ile anılıyor, dengeler ona göre değerlendiriliyordu. Fakat altılı masanın aday belirleme sürecinde İP Genel Başkanı Meral Akşener’in masayı devirip, 72 saatlik krizin fitilini ateşlemesi, ardından da tıpış tıpış geri dönerek HDP’nin de destek verdiği ittifak masasına oturması, bu partide kaç ülkücü olduğunu da ortaya çıkardı. İP İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, yaşananlara tepki göstererek partisinden istifa etti. Ağıralioğlu dışında herhangi bir İP milletvekilinin istifa etmemesi kamuoyunda şaşkınlığa neden oldu.

“İP’in ülkücüleri nerede?”

Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan Bağımsız Ülkücüler Platformu kurucusu Adnan Baran, “Hani İP’i ülkücüler kurmuştu. İP’in ülkücüleri nerede? Atalarımızın da söylediği gibi yalancının mumu yatsıya kadar yanarmış. Meral’in mumu da 14 Mayıs’a kadar yanmadı. Bu oyunu gören tabandaki binlerce insan İP’i terk etti. Ama ülkücü geçinen yöneticiler ve milletvekilleri oralı olmadı. İP de, 14 Mayıstan sonra da siyaset çöplüğündeki yerini alacaktır” dedi.

“Bunlara verilen vazife, milliyetçi anadolu insanını bu şer koalisyona dahil etmekti!”

“Akşener’in bir FETÖ projesi olduğunu FETÖ’nün İP’i kuşattığını kendi en yakınında olanlar itiraf ediyor” diyen Baran şunları kaydetti: “Geçmişine baktığımızda, 28 Şubat’ta yaptıkları ortada. 28 Şubat Davası’na müşteki bile olamadı. Sonraki yıllarda bir şekilde MHP’nin içine sokuldu ve bu isim üzerinden MHP dizayn edilmek istendi. Bunda başarılı olamayınca önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi yıkmaya kalkıştılar. Onu da başaramayınca ayrı bir parti kurdular. Milliyetçi, ülkücü tabanın hassasiyetlerini çok iyi bildikleri için bu tabanın duygularını istismar ettiler. Güya ‘MHP yönetimi, milliyetçi ülkücü fikriyatı yeterince temsil edemiyor’ algısını oluşturmaya çalıştılar ve ülkücü fikriyatı daha iyi temsil edecekleri iddiasıyla İP’i kurup, ülkücülerin bir kısmını da buraya eklemlediler. Ancak Türkiye düşmanı güçlerin kurdurduğu ‘yedili maşa’da bunlara verilen vazife, milliyetçi Anadolu insanını bu şer koalisyona dahil etmekti. Ancak HDPKK bile bunlardan daha mert çıktı. Onlar hiçbir zaman niyetlerini gizlemediler. Yıkıcı, bölücü fikirlerinin arkasında durdular. Ancak İP yönetimi, on binlerce vatan evladının katili olan PKK terör örgütünün siyasi uzantısıyla bir arada olmaktan çekinmedi. Özellikle altılı masayı devirip geri döndükten sonra Kandil’den ve HDP’den yapılan yıkıcı ve bölücü açıklamaları hiç görmediler. O konuda soru dahi kabul etmediler. Ülkücülük, milliyetçilik konusunda mangalda kül bırakmayan Müsavat Dervişoğlu ve Koray Aydın gibi kişiler daha önceleri HDP ve PKK’ya karşı kısık sesle de olsa bir şeyler söyleyebiliyorlardı. Ama gelinen noktada bırakın en ufak bir eleştiriyi, HDP ve PKK ile ilgili soru dahi kabul etmiyorlar. İP’de ülkü devi geçinen bu kişiler, yedili maşanın cücesi olmuşlardır.”