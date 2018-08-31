İP'te neler dönüyor? Whatsapp'tan istifa etmiş!

İP'ten istifa eden İstanbul milletvekili Fatih Mehmet Şeker'in istifasını Whatsapp grubundan yaptığı öğrenildi.

İYİ Parti milletvekili Şeker'in, partisinin WhatsApp grubuna attığı attığı son mesajda, "İYİ Parti'nin kuruluşundan bugüne öyle veya böyle yol arkadaşlığı yaptığımız değerli dostlar. Evvela selam ve hörmetlerimi arz ederim. Kader hükmünü icrâ etti bize de kazâya rızâ verip yola revân olmak düştü. Herkesin işi rast gelsin. Cümleten Allahaısmarladık. Hoş kalın, hoşça kalın... Hörmet ve mahabbetle cümle iyi günler üzerinize olsun..." satırlarına yer verdi.

Şeker'in bu mesajın ardından telefonunu kapattığı öğrenildi. İstifa iddiası ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.