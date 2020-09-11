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Gündem İP’te ipler kopuyor mu? Akşener'e böyle tepki gösterdi
Gündem

İP’te ipler kopuyor mu? Akşener'e böyle tepki gösterdi

İP’li Yavuz Ağıralioğlu, Selahattin Demirtaş’ın kahvaltı teklifine olumlu yanıt veren Meral Akşener’e tepkisini sosyal medyada gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-11 23:21:00 -
İP’te ipler kopuyor mu? Akşener'e böyle tepki gösterdi

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin terör tutuklusu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, dışarıda olsaydı bir sabah eşi ile birlikte İP Genel Başkanı Meral Akşener'in kapısını çalıp kahvaltıya geldiklerini söyleyeceğini ifade etmişti.

Meral Akşener ise yaptığı açıklamada, Demirtaş'a olumlu cevap verdi.

Akşener'in cevabının ardından sosyal medyada bir çok kesimden tepki yağdı.

İP'ler kopuyor mu?

İP Genel Başkanı'na bir tepki de kendi partisinin içinden geldi.

İP’li Yavuz Ağıralioğlu, terör tutuklusu HDP'li Demirtaş’ın kahvaltı teklifine olumlu yanıt veren Meral Akşener’e tepkisini sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından gösterdi.

Ağıralioğlu, bu ülkenin 40 yıldır kahvaltı sofralarına babasız oturan şehit çocuklarının ülkesi olduğunu bildirdi.

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Yorumlar

Engin

Eeee nasıl gösterdi
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Nazım KARAMEHMET

Ağırlığını koy Ağıralioğlu.
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