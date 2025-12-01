  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya İptalini istedi! Netanyahu’dan yine aynı terane
Dünya

İptalini istedi! Netanyahu’dan yine aynı terane

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
İptalini istedi! Netanyahu’dan yine aynı terane

Terör devleti İsrail'in eli kanlı Başbakanı Binyamin Netanyahu, af talebinde bulunmasının ardından yolsuzluk davalarında ilk kez hakim karşısına çıktı.

İsrail basını, Netanyahu'nun dün Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'dan af talebinde bulunduktan sonra bugün Tel Aviv Bölge Mahkemesi'ndeki duruşmaya katıldığını aktardı.

Sabah saatlerinde Tel Aviv'de görülen duruşmaya katılan Netanyahu, diplomatik ve güvenlik görüşmeleri nedeniyle yarın yapılacak duruşmanın ise iptalini talep etti.

Mahkeme heyeti, talebin değerlendireceğini belirtirken duruşmada Netanyahu'nun af talebinde bulunmasına değinilmedi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, dün, yolsuzluk davalarından affı konusunda fikir değiştirdiğini belirterek yaklaşık 6 yıldır yargılandığı davadan affı için İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a başvuruda bulunmuştu.

 

Netanyahu'nun yolsuzluk davaları

Dönemin İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında 3 ayrı yolsuzluk dosyasında, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti.

Görevdeyken yargılanan "ilk İsrail Başbakanı" olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görülmüştü.

Başbakan Netanyahu, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen 3 ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında "rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla yargılanıyor.

Netanyahu, ilk kez 24 Mayıs 2020'de İsrail'e bağlı Kudüs Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmıştı.

İsrail devlet kanalı: İsrail ve Mısır istihbarat başkanları Gazze dosyasını görüştü
İsrail devlet kanalı: İsrail ve Mısır istihbarat başkanları Gazze dosyasını görüştü

Dünya

İsrail devlet kanalı: İsrail ve Mısır istihbarat başkanları Gazze dosyasını görüştü

İsrail Filistinlilerin ana su kaynağını kesti!
İsrail Filistinlilerin ana su kaynağını kesti!

Dünya

İsrail Filistinlilerin ana su kaynağını kesti!

Ali Rıza Demircan Hoca başlığa açıklık getirdi! ‘Siyonist Amerika ve İsrail'in köpeği’
Ali Rıza Demircan Hoca başlığa açıklık getirdi! ‘Siyonist Amerika ve İsrail'in köpeği’

Gündem

Ali Rıza Demircan Hoca başlığa açıklık getirdi! ‘Siyonist Amerika ve İsrail'in köpeği’

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23