İptal edilen Çeşme-Atina feribot seferlerinde firma 500 bin Euro zarar etmiş

Çeşme-Atina arasındaki feribot seferlerinin iptal edilmesinin ardından bir açıklama yapan firmanın yönetim kurulu başkanı Bülent İpek, yüksek liman ücretleri, hatta ilginin oluşmaması gibi nedenlerle savaşmak zorunda kalarak büyük bir zararla hattı kapatmak zorunda kaldıklarını açıkladı.

Ege Deniz Yolları Gemi İşletmeciliği Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Bülent İpek, Çeşme-Atina arasındaki feribot seferlerinin neden iptal edildiğiyle ilgili firmanın internet sitesi üzerinden bir açıklama yaptı. İpek, liman ücretlerine dikkat çekerek, "Halen ülkemize ait 1 tane dahi kruvaziyer yolcu gemimiz yoktur. Feribot veya kruvaziyer sınıfı yolcu gemileri ile yeni hatların açılması ve Türk denizciliğinin bu alanda da gelişmesinin sağlanması için devlet desteği şarttır. Yunanistan da dahi 25 bin gross tonluk gemiler için liman giriş çıkış bedeli 3 bin 200 Euro iken Çeşme Limanında bu rakamın 12 bin 500 Euro olması üzerinde önemle durulması gereken bir konudur" dedi.

500 bin Euro’ya yakın zarar

30 Haziran tarihinde seferlere başladıktan sonra 16 sefer gerçekleştirdiklerini ve 500 bin Euro’ya yakın zarar ettiklerini açıklayan Bülent İpek, büyük emek ve beklentilerle açtıkları hattın kapanmaması için olağanüstü gayret sarf ettiklerini, alternatif arayış içine girdiklerini vurguladı. Bülent İpek, "Bu kapsamda, sefer maliyeti ve kapasitesi çok daha küçük (100 yolcu ve 20 tır) bir gemiyi devreye sokmak için sefer programını 7 Ağustos tarihine kadar erteleyerek, Istanbul Sea Lines’a ait Türk Bayraklı BIRDENİZ adlı bir gemiyi kiralama girişiminde bulunmuştur. Her ne kadar bu gemi, Marmara Denizi’nde kabotaj kapsamında araç ve yolcu taşıması yapabiliyorken, uluslararası sularda yolcu sertifikasyonu gereği ortaya çıkmış ve bu girişimde maalesef sonuçsuz kalmıştır. 2 Ağustos 2019 Cuma günü akşamına kadar, başkaca bir gemi alternatifinin de oluşmaması ve 20 gün gibi kısa bir sürede yaklaşık olarak 500 bin Euro ya yakın zarar edilmiş olması sebebiyle de seferlerin tamamen durdurulduğu açıklaması yapılarak tasfiye süreci başlatılmıştır" diye belirtti.

"Bir kısım yolcuların parası iade edildi, süreç devam ediyor"

İleri tarihli bilet alan yolcuların bilet bedellerinin iadesi hakkında da açıklama yapan İpek, "Yolcu iadeleri sefer iptallerine maruz kalan ve ileri tarihli bilet satın almış Türk ve yabancı yaklaşık 85 otomobilli aile ve 43 yayan yolcu için biletlerini satın alırken kullandıkları kartın bankası ile iletişime geçerek iade taleplerinde bulunmaları istenmiştir. Bankaları aracılığı ile müracaatta bulunan yolcularımızın bir kısmının iadeleri gerçekleştirilmiştir. Bu minvalde, süreç devam etmektedir. Tasfiye sürecinde, şirketimizin halen alacaklı olduğu lojistik firmalarından bakiyelerin toplanması ve gemi kiralanırken ödenen 100 bin Euro’luk nakit teminattan kalan bakiyenin tahsil edilmesi veya aksi durumda gemi üzerine haciz işlemleri başlatılması gibi hukuki süreçler olacaktır" diye ifade etti.

İlgi görmedi

Yolcu beklentilerinin de istenilen düzeyde gerçekleşmediğini ifade eden İpek, "Avrupa’da yaşayan gurbetçilerimiz, çok yoğun bir sosyal medya reklamları ile özellikle; Almanya, Hollanda, Belçika, İngiltere, Fransa, ve İsviçre de yaşayan gurbetçilere ulaşılmış olsa da ’Yunanistan’a kadar gittikten sonra kara yolundan devam etmeyi tercih ederim’ şeklindeki bakış açıları nedeniyle arzu edilen hedef kitleye ulaşılamamıştır. Ülkemizi ziyaret etmek isteyen Yunanlı ve Avrupalı turistler Yunanistan vatandaşlarının Türkiye’deki kökleri ve Özellikle Meryem Ana kilisesini din turizmi kapsamında ziyaret edecekleri beklentimizde ne yazık ki arzu ettiğimiz beklenti de olmamıştır. Avrupa’ya araçları ile gitmek isteyen, Ege bölgesinde yaşayan vatandaşlarımız, vize engeli ve Euro kurunun çok yüksek olması nedeniyle de başta İzmir olmak üzere Ege Bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızdan beklenen ilgi oluşmamıştır. Fiyata rağmen yüklenen tır sayısı 36 tırı geçememiştir ve Lavrion-Çeşme dönüşlerine ise tır firmaları hiç ilgi göstermeyerek karadan dönüşü tercih etmişlerdir" diye açıkladı.