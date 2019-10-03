İpsala'da 335 kilogram uyuşturucu ele geçirildi Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İpsala'da 335 kilogram esrar ele geçirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele faaliyetleri kapsamında risk analizi yapıldı. Analiz sonucu İpsala Gümrük Kapısı'na Yunanistan'dan gelen bir tır şüpheli bulundu. Yapılan x-ray taramasında tırın bazı bölümlerinde şüpheli yoğunluklar tespit edildi ve araç arama hangarına alındı. Araçta şüpheli yoğunlukların gözlendiği bölümlerde ayrıntılı inceleme gerçekleştirildi. Narkotik dedektör köpekler eşliğinde yapılan incelemelerde, aracın dorsesinde özel oluşturulmuş gizli bir bölme saptandı. Söz konusu gizli bölmede 335 kilogram esrar bulundu. Soruşturma kapsamında yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.