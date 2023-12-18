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Siyaset İP'li Zorlu CHP'ye fena yüklendi: Bunun adı operasyon siyaseti!
Siyaset

İP'li Zorlu CHP'ye fena yüklendi: Bunun adı operasyon siyaseti!

Yeniakit Publisher
2023-12-18 23:06:00 - 2023-12-19 00:06:54

İYİ Parti Sözcüsü Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, partilerinden istifa edenlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

İYİ Parti Sözcüsü Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, partisinin genel merkez binasında gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Sözcü Zorlu, toplantının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Diyarbakır ve İstanbul’daki istifalara ilişkin sorulara cevap veren İP'li Zorlu, "Partimize yönelik çok ciddi bir manipülatif, yer yer planlı bir saldırının olduğunu ifade etmek istiyorum. Biz de zaman zaman çıkıp bunlarla ilgili değerlendirmelerimizi yapacağız." dedi.

CHP'yi eleştirdi: Bunun adı operasyon siyasetidir!

"Diyarbakır örneğinden başlarsak, orada bizim 11 bin 179 kayıtlı üyemiz vardı. Son 1 haftada sadece 525 üye istifası gerçekleşti. Son 10 günlük süreç içerisinde bir kısım istifalar yaşandı ama yeni üye katılımları da oldu. Bunları bir bütün içerisinde değerlendirdiğimizde kayda değer bir kaybımızın olmadığını ifade etmek istiyorum." sözleriyle kendini kandıran Zorlu, konuşmasının devamında CHP'yi suçladı:

İstanbul örneğinden bahsettiniz, şimdi ilk defa bir şey söylüyorum, ismi geçen arkadaşlardan biri, bugün İstanbul dışında yakın bir ilin belediye meclis üyemizi arıyor. 'Bu akşam bir televizyon kanalında bazı arkadaşlarla topluca istifa ettiğimizi ifade edeceğiz. Siz de bulunduğunuz ilde istifa edin' diyor. CHP’li başka bir kişinin ismini vererek 'size onunla bir görüşme ayarlayalım' diyor. Bunun adı operasyon siyasetidir. Bunun adı eleştiri siyaseti değildir. Elbette partimizden kimsenin gitmesini istemeyiz, elbette haklı eleştirilerle ayrılan arkadaşlarımıza saygımız var. Ama bu bahsettiğim başka bir şey. Bir parti kendi iradesiyle, yetkili organlarıyla, 'hür ve müstakil bir biçimde rekabet etmek istiyorum' diyorsa, 'Türkiye’de üçüncü bir yolun öncüsü olacağım' diyerek bu kutlu duruşu ortaya koyuyorsa karşımızda bulacağımız bu davranış mıdır? Bu hangi parti disiplinine, hangi parti samimiyetine yakışır. İsim vermedim çünkü arkadaşımızdan izin almadım. Ancak bu örnek çok önemlidir. Bunun adını operasyon siyaseti olarak adlandırmaktan geri durmayacağım.
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