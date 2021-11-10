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Gündem İP'li Lütfü Türkkan TBMM’den böyle atılacak! Küfürbazı bekleyen 4 seçenek
Gündem

İP'li Lütfü Türkkan TBMM’den böyle atılacak! Küfürbazı bekleyen 4 seçenek

Şehit ağabeyine ahlaksızca küfreden İP'li Lütfü Türkkan'ın vekilliğinin düşürülmesi için dört seçenekten biri uygulanacak. Türkkan kendisi istifa edecek, yargı kararı doğrultusunda vekilliği düşürülecek, milletvekilliği ile bağdaşmayan bir iş yaptığı tespit edilecek ya da beş birleşim Meclis çalışmalarına katılmayacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 11:58:00 -
İP'li Lütfü Türkkan TBMM’den böyle atılacak! Küfürbazı bekleyen 4 seçenek

İP Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, şehit yakınına küfretmesine yönelik tepkiler sürerken, Meclis'te nasıl bir süreç işletilmesine yönelik yol haritası tartışılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İP'in küfürcü milletvekili Türkkan'a en ağır bedelin ödetilmesi için her türlü hukuki ve siyasi imkânın kullanılacağını açıklamıştı. Türkiye gazetesinin haberine göre, Türkkan'ın milletvekilliğinin düşürülmesi için Meclis'in önündeki 4 seçenek şöyle sıralanıyor:

Kendisi istifa edecek

Türkkan, parti kararı ile veya kendiliğinden milletvekilliğinden istifa kararı alırsa, bu başvurunun TBMM Başkanlığı tarafından Meclis Genel Kurulunun onayına sunulması gerekiyor. Genel Kurul'da istifa kararı kabul edilirse, Türkkan'ın milletvekilliği düşmüş olacak.

Yargı kararı beklenecek

Türkkan'la ilgili küfür olayı veya başka bir nedenle soruşturma başlatılmışsa; ilgili savcılık TBMM'ye dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke gönderecek. Türkkan'ın yargılanması için milletvekilliği dokunulmazlığı kaldırılacak. Yargılama sonucunda bir yıl ve üstü ceza alırsa ve bu karar kesinleşirse, yargı kararı doğrultusunda TBMM Genel Kurulunda milletvekilliği düşürülecek.

Milletvekilliği ile bağdaşmayan işler

Milletvekilliği ile bağdaşmayan bir iş yaptığı tespit edilirse Türkkan'ın milletvekilliği düşürülebilecek. Anayasa ve Meclis İçtüzüğüne göre, milletvekilleri devlet ve diğer kamu tüzel kişilerinde ve bunlara bağlı kuruluşlarda; devletin veya diğer kamu tüzelkişilerinin doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak katıldığı teşebbüs ve ortaklıklarda; özel gelir kaynakları ve özel imkânları kanunla sağlanmış kamu yararına çalışan derneklerin ve devletten yardım sağlayan ve vergi muafiyeti olan vakıfların, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alamıyorlar. Ücret karşılığı iş takipçiliği, komisyonculuk, müşavirlik yapamıyorlar. Bu hükme aykırı hareketlerin milletvekilliği Meclis Başkanlık Divanının kararı ve Genel Kurulun onayı ile düşürülebiliyor.

Meclis çalışmalarına katılmama

Türkkan, izinsiz ve özürsüz olarak beş birleşim Meclis çalışmalarına katılmazsa, milletvekilliğinin düşürülmesi gündeme gelebilecek.

Milletvekilliği düşürülen isimler

TBMM'de daha önce de HDP'liler başta olmak üzere, kesinleşmiş yargı kararı nedeniyle birçok ismin milletvekilliği düşürülmüştü. Eski bakanlardan Bahattin Şeker'in milletvekilliği askerliğini yapmadığı gerekçesiyle 1999 yılında düşürülmüştü. Yine AK Parti Ağrı eski Milletvekili Cemal Kaya hakkındaki iddialar nedeniyle 2005 yılında fezleke hazırlanmış, bunun üzerine Kaya milletvekilliğinden istifa etmiş ve bu istifası Meclis Genel Kurulunda onaylanmıştı. Son dönemde ise, CHP'li Enis Berberoğlu ve HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun haklarındaki kesinleşmiş yargı kararları nedeniyle milletvekillikleri düşürülmüş, ancak Anayasa Mahkemesinin kararından sonra her iki isim yeniden milletvekilliği sıfatını kazanmıştı. Aralarında Figen Yüksekdağ, Hatip Dicle, Musa Farisoğlulları, Leyla Güven ve Nursel Aydoğan'ın da bulunduğu birçok HDP'linin kesinleşmiş yargı kararları nedeniyle milletvekillikleri düşürülmüştü. HDP'li Leyla Zana'nın milletvekilliği ise 5 birleşimden fazla Meclis Genel Kurul çalışmalarına katılmadığı gerekçesiyle sonlandırılmıştı. CHP eski Milletvekili Şafak Pavey de sağlık sorunlarını gerekçe göstererek, milletvekilliğinden istifa etmiş ve istifası Genel Kurulda onaylanmıştı.

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