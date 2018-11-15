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İP'li isimden flaş açıklama! 'CHP ile ittifak yapmayalım"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, son dönemde sıkça gündeme gelen ittifak meselesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "CHP ile ittifakın olmaması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

15 Kasım 2018 Perşembe 16:15
İP'li isimden flaş açıklama! 'CHP ile ittifak yapmayalım"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, yaptığı açıklamada,"CHP ittifak olacağını düşünmüyorum. Kişisel olarak da böyle ittifakın olmaması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, partisinin yerel seçimde CHP ile ittifak yapacağı iddialarıyla ilgili, "Ben genel merkezden geliyorum. Böyle bir şey duymadım. Çok açık şekilde söylüyorum, Cumhuriyet Halk Partisi ile bir ittifak olacağını düşünmüyorum. Kişisel olarak da böyle bir ittifakın olmaması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Yerel seçim çalışmaları kapsamında Burdur'a gelen Özdağ, "Sadece yerel seçim olmayacak, aynı zamanda ulusal planda siyasal sonuçlar doğuracak bir yerel seçim olacak" dedi.

'İYİ Parti kendi adayları ile bu seçimlere girecek'

Ümit Özdağ, yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapılıp yapılmayacağı konusunda ise şunları söyledi:

"Ben genel merkezden geliyorum. Böyle bir şey duymadım. Bir ittifak olacağını düşünmüyorum. Çok açık şekilde söylüyorum, CHP ile bir ittifak olacağını düşünmüyorum. Kişisel olarak da böyle bir ittifakın olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ben genel olarak olmaması gerektiğini düşünüyorum. İYİ Parti bütün kadrolarıyla bütün Türkiye'de genel merkezin kararlı, ısrarlı ve kapsamlı çalışmalarını gerçekleştirdiği bir zeminde, kendi adayları ile bu seçimlere girecek. Bunun herhangi bir şekilde başka zeminde tartışılmasının abesle iştigal olduğunu düşünüyorum. Tekrar altını çizeyim; İYİ Parti bütün Türkiye'de aday çıkartarak seçimlere giriyor. Cumhuriyet tarihinin en ağır baskılarla karşı karşıya kalmış partisiyiz. 1946'da demokrasiye geçildiğinden bu yana hiçbir parti, İYİ Parti'nin karşılaştığı baskılarla karşılaşmamıştır. Buna rağmen 7 ay içerisinde İYİ Parti kuruluşunu tamamlamış, bir erken genel seçime girmiş, bu ağır baskıları aşarak 5 milyon oy almış ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de güçlü bir şekilde temsil edilmektedir. Bugün 3-4 ay öncesinde olduğundan çok daha güçlüdür, seçimlere de tek başına büyük bir kararlılıkla ve başarılı bir sonuç alacağından emin bir şekilde hazırlanmaktadır. Durum bundan ibarettir. Bizim lehimize çekilecek olan partiler varsa karşı çıkmayız."

Mansur Yavaş'ın adaylığı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, Mansur Yavaş'ın Ankara'dan adaylığıyla ilgili olarak şöyle konuştu:

"Mansur Yavaş çok değerli bir arkadaşımız, değerli bir hukukçu, yerel yönetimler konusunda deneyimli bir isim. Sayın Genel Başkanımız iki kez açıkladı. Sayın Yavaş'ın İYİ Parti'den aday olmasını tabii ki arzu ederiz. Olur, olmaz o da onun demokratik kararı, göreceğiz. Ama bu bizim bir tek Mansur Yavaş'la Ankara'da seçime gireceğimiz anlamına gelmiyor. Başka arkadaşlarımız da var adaylığa hazırlanan, ancak bekliyoruz, daha hiçbir parti aday açıklamadı. Biz de açıklamadık. Adaylarla ilgili çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Adaylarımız açıklanmaya başladığı zaman şaşıracaksınız, hem de çok şaşıracaksınız. Biz bir aday açıklayıp, ondan sonra o aday tarafından refüze olan partilerden değiliz. Biz açıkladığımız zaman, bizim açıkladığımız aday geri adım atmayacak, ben aday olmayacağım demeyecek, gerçekten de şaşırtıcı isimlerle karşılaşacaksınız. Biz yüzde 51'e değil yüzde 100'e talibiz diye ortaya çıkmış bir partiyiz. Onun için yerel seçimlerde de bütün adaylarımızla, bütün seçmenlerden daha önce hangi siyasi partiye oy vermiş olursa olsun, oy talebinde bulunacağız."

 

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 16:15
  1. Burdur
  2. Ankara
  3. CHP
  4. Ümit Özdağ
  5. İYİ Parti

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