İP'li Erdem'in Ali Babacan sorusu karşısındaki çaresizliği!

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Habertürk TV canlı yayınında konuşan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, AK Parti iktidarının 20 yıllık yönetimini eleştirmeye başladı.

Araya giren gazeteci Faruk Aksoy, 6'lı ittifak üyelerinden Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti'ye ilişkin sözlerini hatırlattı. "Babacan öyle demiyor. Davutoğlu bunu söylemiyor. Babacan ve Davutoğlu AK Parti'nin son 2-3 yıldır kötü yönetildiğini iddia ediyor." dedi.

Aksoy, Erdem'e, "Bu söylediğiniz masa ile ilgili de bambaşka şeyler düşündüğünüzü göstermiyor mu?" diye sordu.

İP'li Erdem Faruk Aksoy'un sözlerinden sonra ne diyeceğini şaşırarak kendini rezil etti.