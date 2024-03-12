İP'li Emre Kınay İmamoğlu'nun trafik gazabına uğrayınca kendini kaybetti! İmamoğlu'na laf söylemeyince saçmaladı da saçmaladı
İP'li oyuncu ve siyasetçi Emre Kınay, İstanbul trafiğinde kalınca kendini kaybedip, İmamoğlu'na kızacağına devlet yetkililerini ve halkı hedef aldı.
Oyuncu Emre Kınay, Ekrem İmamoğlu'nun trafik gazabına uğrayınca çirkinleşti. İmamoğlu'na laf söyleyemeyen Kınay, halkı ve devlet yöneticilerine hakaret etti.
Kaydettiği videoda ruh sağlığının bozuk olduğu gözlenen Kınay, İBB'nin iş bilmezliğiyle çileye dönen İstanbul trafiğinin sorumlusu İmamoğlu'na değil, iktidara çattı.
Kınay videoda, devlet yetkililerine de halka da hakaret ederken, "Seçime gitmiyorum herkesi de protesto etmeye çağırıyorum." ifadelerini kullandı.
Emre Kınay'ın beddua edip hakaretler savurmasına sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.