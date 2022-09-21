İP’li Dilaver’e ihale yasağı!

ZEKERİYA SAY İSTANBUL

Azgın azınlığın temsilcisi konumundaki CHP’ye koltuk değneği olan ve yapılan kirli ittifak sonucu ele geçirilen belediyelere karabasan gibi çöken İYİ Partililere yönelik skandalların sonu gelmiyor. Son olarak CHP’li eski vekil Barış Yarkadaş’ın başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere CHP yönetimindeki tüm belediyelerinin İYİ Partililerce yağmalandığını deşifre etmesinin ardından bu defa da İP Genel Başkanı Meral Akşener’in adamlarının kamu ihalelerinden men edildiği ortaya çıktı. CHP’li İBB’ye ait Hamidiye Su Anadolu Yakası Ana Depo Sorumlusu görevini yürüten ve ismi sık sık skandallarla anılan İYİ Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Dilaver Koç’un, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nca düzenlenen tüm ihalelere girmesinin yasaklandığı öğrenildi.

Akit yazdı bakanlık harekete geçti

Akit’in 4 Temmuz 2021’de, “CHP, İBB’nin Hamidiye Su’yunu da İP’e paslamış” başlığıyla duyurduğu ve CHP’li Kartal Belediyesi Destek Hizmetleri ve İşletme İştirakler Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen “2021 Yılı İçme Suyu” ihalesi İP’li Dilaver Koç’un başını yedi. Haberimizi ihbar kabul eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 19 Mart 2021’de yapılan ve 220 bin 587 TL bedelle adrese teslim şekilde Dilaver Koç’a paslanan 2021/148819 EKAP numaralı ihale yüzünden İP’li yöneticiye 6 ay süreliğine ihale yasağı koydu. Tek katılımcı olarak ihaleye giren ve rekabet ortamı oluşmadığı için kamu zararına sebep olan İP’li Dilaver’e yönelik 26.05.2022 tarihinde başlatılan ihalelere giriş yasağı 26.11.2022 tarihinde sona erecek. 4734 sayılı ihalelere katılma yasağı, “Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma ve ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek” gibi fiillerin işlenmesi halinde uygulanıyor.

Skandalların adamı Dilaver

Öte yandan, ismi sık sık skandallarla gündeme gelen İYİ Partili Çekmeköy İlçe Başkanı Dilaver Koç’un seçimlerden sonra Hamidiye Su Anadolu Yakası Ana Depo Sorumlusu sıfatını kullanarak, tehdit, korkutma ve şantaj ile çok sayıda işletmecinin bayiliklerine zorla çöktüğü ve ellerinden aldığı iddia edilmişti.