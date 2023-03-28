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Siyaset İP'li Buğra HDP ile ittifakı hazmedip Yavuz Ağıralioğlu'nu hedef aldı!
Siyaset

İP'li Buğra HDP ile ittifakı hazmedip Yavuz Ağıralioğlu'nu hedef aldı!

Yeniakit Publisher
2023-03-28 23:03:00 - 2023-03-28 23:08:45
İP'li Buğra HDP ile ittifakı hazmedip Yavuz Ağıralioğlu'nu hedef aldı!

İYİ Parti Seçim Kampanyasından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu, HDP ile ittifakı destekleyip, isim kullanmadan partisinden istifa eden Yavuz Ağıralioğlu'nu hedef aldı.

 Yeniakit.com.tr 

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, HDP ile ittifakı kabul etmeyerek partisinden istifa etti.

Ağıralioğlu bir anda İP'lilerin hedefi haline geldi.

İYİ Parti Seçim Kampanyasından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu da Ağıralioğlu'nu Twitter hesabından hedef aldı.

HDP ile ittifaktan memnun olan İP'li Kavuncu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
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Bu akşam alışılmış geri sayımlardan birisi yok. Durum açık ve net. 46 gün sonra Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı, İYİ Parti iktidar olacak. Alınan kararların arkasında, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in yanında dimdik duracağız. Endişelenmeyin, tarih yazacağız.

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