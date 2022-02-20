İP'li Aytun Çıray'dan çok çirkin paylaşım! O köprüden geçersen, haram olsun

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Planlandığı tarihten bir buçuk yıl önce tamamlanan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 18 Mart'ta gerçekleşecek açılışı heyecanla beklenirken, proje, küfürbazlıkları ile ön plana çıkan İP'liler tarafından hedef alındı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı, İzmir Milletvekili Aytun Çıray, "Yap, işlet / becer" şeklinde çirkin ifadeler kullandı.

'O yollar sana haram olsun'

İP'li Çıray'ın, kamuoyunda, "Osmangazi'den geçiyorsan, İstanbul İzmir otoyolunu kullanıyorsan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kullanacaksan, kazandığın zaman haram olsun. Deponda kalan benzin, sana haram olsun." tepkisine sebep olan paylaşımı şöyle:

Yap, işlet / becer(!) devret modeliyle yapılan köprünün ihalesini Limak-Daelim-SK-Yapı Merkezi ortaklığı kazanmıştı. Hazine, otomobil başına 15 euro+KDV'den günlük 45 bin geçiş garantisi vermişti. Geçişler en az 275 TL olacak. Ve devlet şirkete her gün en az 10,5 milyon ödeyecek.