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Gündem İP'li Aytun Çıray yeni bombayı patlattı
Gündem

İP'li Aytun Çıray yeni bombayı patlattı

İYİ Parti'de başlayan FETÖ tartışması sonrası İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray katıldığı televizyon programında, partide Cumhur İttifakı'na katılmak isteyenlerin olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 23:55:00 - 2020-10-22 23:57:09

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İstanbul İl Başkanı ve Milletvekili Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğuna dair açıklamaları sonrası İYİ Parti'de kazan kaynamaya devam ediyor.

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray katıldığı televizyon programında, "İYİ Parti'nin içinde Cumhur İttifakı'na girmek isteyenler var mı?" sorusuna verdiği cevapta, "Var tabi açık açık söylendi. İsim vermek istemiyorum. 3-5 Bakan ile konuşalım bir araya gelebiliriz şeklinde beyanları var. Bazı arkadaşların Külliye'de bazı insanlarla bilemediğim sebeplerden temasları var. Bunlar olabilir önemli olan bunları söz sahibi yapmamak." diyerek parti içerisinde Cumhur İttifakı'na sıcak bakanların olduğunu söyledi.

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